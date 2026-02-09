Obavijesti

Komentari 0
Povijesna pobjeda u Japanu: Premijerka Takaichi najavljuje jačanje vojske i otpor Kini

Uvjerljiva izborna pobjeda japanske premijerke Sanae Takaichi ublažila je protivljenje njezinoj sigurnosnoj agendi kod kuće, što daje poticaj planovima za nastavak obrambene ekspanzije koju je Kina osudila kao povratak militarizmu

Nakon što su razmjeri povijesne pobjede njezine vlade postali jasni u ponedjeljak s osvajanjem 352 od 465 mjesta u donjem domu, Takaichi je rekla da će "raditi svim silama kako bi provela" agendu koja uključuje izgradnju vojske dovoljno snažne da odvrati kineske prijetnje japanskim otocima, uključujući i one blizu Tajvana.

U studenom je Takaichi izazvala diplomatsku oluju s Pekingom sugerirajući da bi Japan mogao vojno odgovoriti na bilo koji kineski napad na Tajvan, demokratski otok na koji Kina polaže pravo, ako bi on također prijetio japanskom teritoriju.

Suprotstavljanje Kini

"Očekujem da će Japan biti vrlo progresivan u obrambenoj politici, poput njezinih izjava o Tajvanu", rekao je Kevin Maher, bivši američki diplomat koji sada radi za NMV Consulting u Washingtonu.

Dodao je da će kineski predsjednik Xi Jinping možda početi shvaćati njezin snažan stav.

Kina je burno odgovorila na komentar Takaichi o Tajvanu, priopćivši da će "odlučno spriječiti ponovno oživljavanje japanskog militarizma" ako Tokio nastavi svojim "pogrešnim putem". Peking je također nametnuo niz ekonomskih protumjera, uključujući bojkot putovanja u Japan i ograničenja izvoza artikala poput minerala, za koje kaže da bi ih Tokio mogao koristiti u vojnoj opremi.

REKORDNI SNIJEG VIDEO Japan zatrpan snijegom: 30 mrtvih, nanosi visoki 4,5 metara, vojska spašava ljude...
VIDEO Japan zatrpan snijegom: 30 mrtvih, nanosi visoki 4,5 metara, vojska spašava ljude...

Shingo Yamagami, viši suradnik u Zakladi za mir Sasakawa i bivši japanski veleposlanik u Australiji, rekao je da je "skrivena agenda" nedjeljnih izbora bila Kina.

"S obzirom na ratoborne akcije i valove ekonomske prisile, treba li Japan prešutno pristati na to ili pokazati da je čvrst?“, napisao je na ​X-u. "Japanski narod je očito izabrao ovo drugo."

Tajvanski de facto veleposlanik u Japanu, Lee Yi-yang, bio je među prvim stranim dužnosnicima koji su čestitali Takaichi, napisavši na Facebooku da njezina pobjeda pokazuje da Japan nije zastrašen kineskim "prijetnjama i pritiskom".

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak je ponovno pozvalo Takaichi da povuče svoje komentare o Tajvanu i reklo da jedni izbori neće promijeniti politiku Kine prema Japanu.

USPJEH ZA TAKAICHI Japanci glasali: Debakl oporbe, većina za stranku premijerke
Japanci glasali: Debakl oporbe, većina za stranku premijerke

"Pozivamo japanske vlasti da ozbiljno shvate, a ne ignoriraju, zabrinutost međunarodne zajednice te da slijede put mirnog razvoja umjesto da ponavljaju pogreške militarizma", rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.

Takaichi je odgovorila da je Japan otvoren za dijalog.

"Reagirat ćemo mirno i primjereno sa stajališta japanskog nacionalnog interesa", rekla je Takaichi u ponedjeljak na svojoj prvoj konferenciji za novinare nakon izbora.

Sigurnosna strategija

Takaichi, obožavateljica bivše britanske čelnice Margaret Thatcher, već ubrzava obrambene izdatke kako bi ih do kraja ožujka dovela na rekordnih 2% bruto domaćeg proizvoda. Također je obećala ublažiti ograničenja izvoza oružja i omogućiti Japanu da provodi zajedničke projekte obrambene opreme s drugim zemljama.

Njezina administracija planira formulirati novu nacionalnu sigurnosnu strategiju, vjerojatno do kraja godine, koja bi dodatno ubrzala vojne izdatke.

Sanae Takaichi Trump o pobjedi prve žene na čelu Japana: 'Bila mi je čast'
Trump o pobjedi prve žene na čelu Japana: 'Bila mi je čast'

Uvjerljiva pobjeda mogla bi također dovesti do sigurnosnog cilja koji je dugo bio tabu. S više od dvotrećinske većine u donjem domu, Takaichi bi mogla podnijeti amandman na japanski pacifistički ustav kako bi se Snage samoobrane formalno priznale kao vojska.

Takva promjena i dalje bi zahtijevala dvotrećinsku većinu u gornjem domu - koji ona trenutno ne kontrolira - i odobrenje na nacionalnom referendumu.

U ponedjeljak je Takaichi izjavila da će se zalagati za prvu reviziju dokumenta koji su Sjedinjene Države sastavile nakon poraza Japana u Drugom svjetskom ratu.

