Sanae Takaichi

Trump o pobjedi prve žene na čelu Japana: 'Bila mi je čast'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kim Kyung-Hoon

Takaichi, prva žena na čelu Japana, u nedjelju je ostvarila povijesnu izbornu pobjedu

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je čestitao japanskoj premijerki Sanae Takaichi na izbornoj pobjedi njezine koalicije, poželjevši joj "velik uspjeh u provedbi konzervativne agende Mira kroz snagu" u objavi na društvenim mrežama.

Takaichi, prva žena na čelu Japana, u nedjelju je ostvarila povijesnu izbornu pobjedu, čime je otvoren put najavljenim poreznim olakšicama koje su uznemirile financijska tržišta te povećanju vojne potrošnje usmjerenom na suprotstavljanje Kini.

Trump je u nedjelju napisao da mu je bila "čast podržati Vas". Takaichi je podržao u petak.

"Ona je vrlo cijenjena i iznimno popularna čelnica“, napisao je Trump.

"Sanaeina hrabra i mudra odluka da raspiše izbore isplatila se u velikoj mjeri", dodao je. 

