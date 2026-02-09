Trump o pobjedi prve žene na čelu Japana: 'Bila mi je čast'

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je čestitao japanskoj premijerki Sanae Takaichi na izbornoj pobjedi njezine koalicije, poželjevši joj "velik uspjeh u provedbi konzervativne agende Mira kroz snagu" u objavi na društvenim mrežama.

Takaichi, prva žena na čelu Japana, u nedjelju je ostvarila povijesnu izbornu pobjedu, čime je otvoren put najavljenim poreznim olakšicama koje su uznemirile financijska tržišta te povećanju vojne potrošnje usmjerenom na suprotstavljanje Kini.

Trump je u nedjelju napisao da mu je bila "čast podržati Vas". Takaichi je podržao u petak.

"Ona je vrlo cijenjena i iznimno popularna čelnica“, napisao je Trump.

"Sanaeina hrabra i mudra odluka da raspiše izbore isplatila se u velikoj mjeri", dodao je.