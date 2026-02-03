VIDEO Japan zatrpan snijegom: 30 mrtvih, nanosi visoki 4,5 metara, vojska spašava ljude...

U neuobičajeno obilnim snježnim padalinama koje su posljednjih tjedana pogodile Japan smrtno je stradalo najmanje 30 ljudi, dok su pojedina područja zatrpana snijegom visine i do 4,5 metara.

Zbog iznimno teške situacije vlasti su na teren angažirale vojsku kako bi pomogla u raščišćavanju cesta i pružila potporu stanovništvu, osobito starijim osobama, prenosi Euronews.

Prema podacima lokalnih dužnosnika, svih 30 smrtnih slučajeva zabilježeno je u posljednja dva tjedna, a izravno su povezani sa snježnim nevremenom.

Foto: KYODO

Najteže je pogođena sjeverna prefektura Aomori, gdje snimke s terena prikazuju kuće oštećene pod težinom snijega te stanovnike koji se s velikim poteškoćama probijaju kroz ulice prekrivene dubokim nanosima.

U pojedinim zabačenim dijelovima ove prefekture snježni pokrivač i dalje doseže visinu od 4,5 metra.

Foto: KYODO

Vlasti ističu da je snažna hladna zračna masa duž obale Japanskog mora donijela znatno veće količine snijega nego što je uobičajeno za ovo doba godine.

Među stradalima je i 91-godišnja žena koju su spasioci pronašli zatrpanu ispred njezine kuće, a pretpostavlja se da je nastradala nakon što se snijeg s krova obrušio na nju.

Foto: KYODO

Zbog preopterećenosti lokalnih službi, japanska vlada odlučila je uključiti vojsku u akcije raščišćavanja snijega i pružanja pomoći stanovnicima, posebno starijima koji žive sami i teško se nose s ekstremnim zimskim uvjetima.