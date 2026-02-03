Snijegom zatrpan Japan: 30 mrtvih, vojska na terenu! Aomori pod 4,5 metra snijega, stari u panici, kuće urušene...
VIDEO Japan zatrpan snijegom: 30 mrtvih, nanosi visoki 4,5 metara, vojska spašava ljude...
U neuobičajeno obilnim snježnim padalinama koje su posljednjih tjedana pogodile Japan smrtno je stradalo najmanje 30 ljudi, dok su pojedina područja zatrpana snijegom visine i do 4,5 metara.
Zbog iznimno teške situacije vlasti su na teren angažirale vojsku kako bi pomogla u raščišćavanju cesta i pružila potporu stanovništvu, osobito starijim osobama, prenosi Euronews.
Prema podacima lokalnih dužnosnika, svih 30 smrtnih slučajeva zabilježeno je u posljednja dva tjedna, a izravno su povezani sa snježnim nevremenom.
Najteže je pogođena sjeverna prefektura Aomori, gdje snimke s terena prikazuju kuće oštećene pod težinom snijega te stanovnike koji se s velikim poteškoćama probijaju kroz ulice prekrivene dubokim nanosima.
U pojedinim zabačenim dijelovima ove prefekture snježni pokrivač i dalje doseže visinu od 4,5 metra.
Vlasti ističu da je snažna hladna zračna masa duž obale Japanskog mora donijela znatno veće količine snijega nego što je uobičajeno za ovo doba godine.
Među stradalima je i 91-godišnja žena koju su spasioci pronašli zatrpanu ispred njezine kuće, a pretpostavlja se da je nastradala nakon što se snijeg s krova obrušio na nju.
Zbog preopterećenosti lokalnih službi, japanska vlada odlučila je uključiti vojsku u akcije raščišćavanja snijega i pružanja pomoći stanovnicima, posebno starijima koji žive sami i teško se nose s ekstremnim zimskim uvjetima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+