REKORDNI SNIJEG

VIDEO Japan zatrpan snijegom: 30 mrtvih, nanosi visoki 4,5 metara, vojska spašava ljude...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: KYODO

Snijegom zatrpan Japan: 30 mrtvih, vojska na terenu! Aomori pod 4,5 metra snijega, stari u panici, kuće urušene...

U neuobičajeno obilnim snježnim padalinama koje su posljednjih tjedana pogodile Japan smrtno je stradalo najmanje 30 ljudi, dok su pojedina područja zatrpana snijegom visine i do 4,5 metara.

Zbog iznimno teške situacije vlasti su na teren angažirale vojsku kako bi pomogla u raščišćavanju cesta i pružila potporu stanovništvu, osobito starijim osobama, prenosi Euronews.

Prema podacima lokalnih dužnosnika, svih 30 smrtnih slučajeva zabilježeno je u posljednja dva tjedna, a izravno su povezani sa snježnim nevremenom.

People remove snow near a house in Aomori, northeastern Japan, as heavy snow continues to hit the region
Foto: KYODO

Najteže je pogođena sjeverna prefektura Aomori, gdje snimke s terena prikazuju kuće oštećene pod težinom snijega te stanovnike koji se s velikim poteškoćama probijaju kroz ulice prekrivene dubokim nanosima.

U pojedinim zabačenim dijelovima ove prefekture snježni pokrivač i dalje doseže visinu od 4,5 metra.

A person walks past a bulletin board for posters of candidates for the February 8 snap election, where snow has accumulated, in Fukui
Foto: KYODO

Vlasti ističu da je snažna hladna zračna masa duž obale Japanskog mora donijela znatno veće količine snijega nego što je uobičajeno za ovo doba godine.

Među stradalima je i 91-godišnja žena koju su spasioci pronašli zatrpanu ispred njezine kuće, a pretpostavlja se da je nastradala nakon što se snijeg s krova obrušio na nju.

People remove snow near a house in Aomori, northeastern Japan, as heavy snow continues to hit the region
Foto: KYODO

Zbog preopterećenosti lokalnih službi, japanska vlada odlučila je uključiti vojsku u akcije raščišćavanja snijega i pružanja pomoći stanovnicima, posebno starijima koji žive sami i teško se nose s ekstremnim zimskim uvjetima.

