Povijesni dan: Na mirni marš izašlo više od milijun Čileanaca

Oko milijun ljudi mirno je u petak prosvjedovalo u Santiago de Chileu pozivajući na radikalne društvene reforme, prenosi u subotu agencija dpa, pozivajući se na riječi gradonačelnice Karle Rubilar.

"Čile danas proživljava povijesni dan. Santiago svjedoči mirnom maršu milijun ljudi koji predstavljaju san o novom Čileu", napisala je Rubilar na Twitteru.

Gradonačelnica je za radio postaju Cooperativa kazala da je na ulice izašlo 1,2 milijuna ljudi, ocijenivši da se "Čile danas promijenio".

Lokalne vlasti su objavile da se na središnji trg Plaza Baquedano do šest sati u petak navečer slilo 820.000 ljudi.

Prosvjednici, koji traže ostavku predsjednika Sebastiana Pinere, promarširali su pored zgrade vlade bez incidenta, a prosvjedi se održavaju i u ostalim čileanskim gradovima, uključujući Valparaiso, Punta Arenas i Vina del Mar.

Santiago, Chile



Over 1 million people take the streets to protest against government corruption, economic inequality, and Injustice.



THERE IS A GLOBAL REVOLUTION HAPPENING



May the victory be with the people of Chile!



Standing in solidarity ✊🏾 pic.twitter.com/WVpLPrNXE8