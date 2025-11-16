Obavijesti

PRIJE 13 GODINA

Povijesni dan: Tisuće dočekale generale Gotovinu i Markača nakon što su ih oslobodili

ZAGREB, 2012. - Na današnji dan, prije 11 godina, hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač oslobođeni su na Međunarodnom sudu u Haagu. Dana 16. studenog 2012. generali Ante Gotovina i Mladen Markač, heroji Domovinskog rata, oslobođeni su odlukom žalbenog vijeća Haaškog suda na čelu s Theodorom Meronom.
ARHIVA - Zagreb: Na današnji dan 2012. oslobo?eni su generali Ante Gotovina i Mladen Marka?
Tog 16. studenog 2012. Haaški sud donio je oslobađajuću presudu generalima i pravda je napokon zadovoljena. Oslobođeni su po svim točkama optužnice i momentalno pušteni na slobodu. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
