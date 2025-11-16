Povijesni dan: Tisuće dočekale generale Gotovinu i Markača nakon što su ih oslobodili

ZAGREB, 2012. - Na današnji dan, prije 11 godina, hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač oslobođeni su na Međunarodnom sudu u Haagu. Dana 16. studenog 2012. generali Ante Gotovina i Mladen Markač, heroji Domovinskog rata, oslobođeni su odlukom žalbenog vijeća Haaškog suda na čelu s Theodorom Meronom.
Tog 16. studenog 2012. Haaški sud donio je oslobađajuću presudu generalima i pravda je napokon zadovoljena. Oslobođeni su po svim točkama optužnice i momentalno pušteni na slobodu.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Eksplozija emocija - vriska, smijeh, veselje, plakanje, molitve i zahvaljivanje Bogu. Hrvatska je tog dana 'gorjela' od sreće.
Sudski proces hrvatskim herojima trajao je čak 4200 dana, odnosno dugih 11 i pol godina, nakon kojih su se iz usta suca Theodora Merona, predsjedavatelja Žalbenog vijeća Haaškog suda, konačno prevalile riječi koje su svi s nestrpljenjem iščekivali:
- Ima Boga! - bila je prva reakcija uzbuđenog generala Markača.
Ante Gotovina je do objave pravomoćne presude imao 2.540 pritvorskih dana, odnosno gotovo sedam godina dok je Mladen Markač imao gotovo 2.060 pritvorskih dana, odnosno nešto više od pet i pol godina.
Odmah se počelo slaviti na ulicama i trgovima cijele Hrvatske, a na zagrebačkom Trgu bana Jelačića generale je čekalo oko 100 tisuća ljudi koji su slavili pjevajući domoljubne pjesme, mašući zastavama, paleći baklje..
- Sretni smo što smo s vama večeras svi zajedno. Ovo je naša zajednička pobjeda. Bila je ratna Oluja, a ovo je pravna Oluja. Stavili smo točku na i Domovinskom ratu. Rat pripada povijesti, okrenimo se budućnosti svi zajedno, ovo je naša pobjeda – kazao je Gotovina praćen gromoglasnim pljeskom.
Markač je tada kazao:
- U srcu sam uvijek nosio domovinu, a domovina ste svi vi. Znao sam da nisam sam, bilo mi je lakše. Znao sam da nije bilo zločinačkog pothvata, da su hrvatska vojska i hrvatska policija časno oslobodile Hrvatsku. Oslobodili smo je bez ikakve mrlje.
