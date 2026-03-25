PRIPREMITE SE Na snazi crveni meteoalarm! Prijete bujične poplave, stiže obilan snijeg...

Zadnjih desetak dana stanovnici Hrvatske mogli su uživati u sunčanom vremenu, temperature su se penjale i do 20 stupnjeva Celzijevih, nije bilo previše oborina, za one koji vole biti u prirodi - idealno. Ali sad tome dolazi kraj. Pred Hrvatskom je velika promjena vremena, temperature će drastično pasti, najavljuju i obilan snijeg u pojedinim krajevima!

- Nestabilno, vjetrovito i osjetno hladnije, osobito na kopnu. Pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu, lokalno i obilna oborina. U unutrašnjosti će kiša mjestimice prelaziti u susnježicu, ponajprije u gorju i snijeg, u Gorskoj Hrvatskoj uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku i istočni. Na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar okretat će na jugozapadni, zatim na buru i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima. Temperatura zraka u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj između 1 i 6, na sjevernom Jadranu između 5 i 10 °C. Drugdje najniža većinom između 5 i 10, a najviša od 10 do 15 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak, 26. veljače.

Meteoalarmi su izdani za cijelu Hrvatsku, za više regija je na snazi crveno upozorenje, koje označava da je vrijeme izuzetno opasno!

Riječka regija je pod crvenim upozorenjem zbog udara vjetra, na snazi su i upozorenja zbog kiše i grmljavinskih nevremena.

- Jako i olujno jugo i južni vjetar, ujutro u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, pod Velebitom mjestimice s orkanskim udarima. Najjači udari vjetra > 110. Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom - poručuju iz DHMZ-a...

Crveni meteoalarm na snazi je i za gospićku regiju zbog snijega/poledice. Za ovu regiju su na snazi upozorenja i zbog kiše i jakog vjetra.

Zagrebačka i karlovačka regija su pod narančastim upozorenjem zbog vjetra, kiše i snijega/poledice.

Splitska, dubrovačka i kninska regija su pod narančastim upozorenjem zbog vjetra i grmljavinskih nevremena, osječka je 'u žutom' zbog grmljavinskih nevremena.

Meteoalarmi su na snazi i za cijelu obalnu Hrvatsku.

Velebitski kanal je pod crvenim upozorenjem zbog vjetra, cijela Dalmacija, Kvarner i Kvarnerić te zapadna obale Istre su pod narančastim upozorenjem zbog vjetra.

I u petak meteolarmi na snazi!

Meteoalarmi su za većinu Hrvatske na snazi i za petak, 27. veljače.

Zagrebačka i riječka regija su pod narančastim upozorenjem zbog vjetra. Za gospićku regiju na snazi je narančasto upozorenjem zbog vjetra i snijega/poledice.

Splitska i osječka regija su pod žutim upozorenjem zbog vjetra, kninska i karlovačka regija su 'u žutom' zbog vjetra i snijega/poledice. Za dubrovačku regiju u petak nema upozorenja.

- I dalje vjetrovito, na kopnu u petak i razmjerno hladno. U petak će u većini predjela prevladavati oblačno s kišom, uglavnom u unutrašnjosti i snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača ponajprije u gorskim predjelima. U Dalmaciji su mogući pljuskovi s grmljavinom. U subotu promjenjivo, na kopnu ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice kiša, još uglavnom u noći u Gorskoj Hrvatskoj snijeg. U nedjelju uglavnom suho te djelomice, na Jadranu pretežno sunčano. Puhat će jak, na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, osobito u petak i subotu. Na Jadranu jaka i olujna bura i sjeverni vjetar. U dane vikenda temperatura zraka u porastu - stoji u prognozi DHMZ-a za ostatak tjedna.

DHMZ: Zima se vraća!

Iz DHMZ-a su se zbog cijele situacije oglasili i priopćenjem "Zima se vraća".

- Već u četvrtak 26. ožujka 2026., povratak zimskih uvjeta. Uz dotok hladnog zraka sa sjevera u unutrašnjosti osjetno će zahladnjeti, pritom će biti i vjetrovito uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaku i olujnu buru. Lokalno obilna kiša, osobito na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti, dok se u Gorskoj Hrvatskoj očekuje i deblji snježni pokrivač. Najviše oborine očekuje se u zapadnim krajevima Hrvatske, osobito u četvrtak 26. ožujka 2026. kad ponegdje može pasti više od 60 mm, u Gorskoj Hrvatskoj i 90 mm. Na sjevernom Jadranu moguće je grmljavinsko nevrijeme uz veliku količinu kiše u kratkom vremenu te uz naglu promjenu smjera i jačine vjetra. Uslijed obilne oborine u kratkom vremenu postoji mogućnost i za pojavu bujičnih i urbanih poplava na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara i Like te na karlovačkom području. Na spomenutom području te na sjeveru i sjeverozapadu Hrvatske očekuje se i porast vodostaja rijeka. Uz nagli i izraženi pad temperature, u unutrašnjosti će biti i snijega. S obzirom na to da se proteklih dana tlo zagrijalo, u početku će se snijeg topiti, ali kako se očekuje dugotrajno padanje snijega doći će do stvaranja snježnog pokrivača. Osim mećave, probleme će u Gorskom kotaru i Lici stvarati i deblji snježni pokrivač, ponegdje vjerojatno viši od pola metra - pišu iz DHMZ-a i nastavljaju:

- Početkom četvrtka 26. ožujka 2026., s ulaskom centra ciklone na sjeverni Jadran, umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar naglo će mijenjati smjer. Jaka bura i sjeverni vjetar najprije će zapuhati u Istri te će se potom širiti prema jugu i dodatno ojačati pa će podno Velebita biti i orkanskih udara. U Dalmaciji će veći dio dana, osobito na jugu, biti jakog i olujnog juga i južnog vjetra. I u unutrašnjosti će biti vjetrovito uz jak do olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najprije u središnjim krajevima, do kraja petka i na istoku. Za vikend postupno smirivanje vremena. Hladna jutra, s temperaturom ispod nule, vjerojatna su u gorskim krajevima, međutim uz smanjenje naoblake početkom idućeg tjedna, mraz je moguć i ponegdje u nizinama. Na snazi su upozorenja za snijeg, obilnu oborinu, grmljavinsko nevrijeme i olujan vjetar, a nepovoljni vremenski uvjeti osobito mogu utjecati na promet i aktivnosti na otvorenom - pišu iz DHMZ-a...

Pripremite vozilo za zimske uvjete!

Posebnim priopćenjem oglasili su se i iz Hrvatskih autocesti...

- Prema vremenskoj prognozi DHMZ-a tijekom sutrašnjeg dana očekuju se obilnije snježne padaline u Gorskom kotaru i Lici. Apeliramo na vozače da spremni krenu na put te da svoju vožnju prilagode uvjetima na autocesti. Ekipe zimske službe HAC-a spremne su za zimske uvjete na autocestama, međutim, u zimskim uvjetima da bi vožnja bila što sigurnija potrebna je dodatna odgovornost i povećana pažnja samih vozača. Poruke vozačima: Pripremite svoje vozilo za zimske uvjete, ne krećite na put bez adekvatne zimske opreme! Dok traju snježne padaline brzinu vožnje potrebno je prilagoditi trenutnim uvjetima i ograničenjima na autocesti. Ne zaustavljajte vozilo na zaustavnoj traci i u tunelima zbog postavljanja lanaca već stanite na odmorištu. Oprez zbog moguće poledice na vijaduktima i izlasku iz tunela. Ne pretječite ralicu. Molimo sve korisnike da prije putovanja provjere stanje na cestama na mrežnoj stranici www.hac.hr ili www.hak.hr. U slučaju izvanrednih situacija u prometu sve obavijesti šalju se putem prometnog servisa HAK-a, stoga je važno uključiti radioprijamnik u sustav informiranja o stanju u prometu (RDS). Sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom info telefonu 0800 0422. - stoji u njihovom priopćenju...

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata