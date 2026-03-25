Obavijesti

News

VRAĆA SE ZIMA

Evo gdje će sve padati snijeg

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 4 min
Foto: DHMZ

Kiša koja će početi padati u noći na četvrtak brzo će, s padom temperature, prijeći u snijeg. U Gorskom kotaru i Lici mogao snježni pokrivač bi mogao biti viši od pola metra

Zima se u četvrtak vraća na velika vrata i naglo će prekinuti proljetni ugođaj koji je trajao proteklih nekoliko tjedana. Stiže osjetno hladnije, vjetrovito i nestabilno vrijeme s obilnom kišom, grmljavinom, a u gorju i snijegom koji će stvarati deblji pokrivač. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je narančasti meteoalarm za veći dio zemlje, upozoravajući na opasne vremenske prilike.

UPALILI METEOALARM STIŽE NAGLO ZAHLAĐENJE U gorju i do pola metra snijega!
STIŽE NAGLO ZAHLAĐENJE U gorju i do pola metra snijega!

Uzrok ovako nagle promjene je prodor hladnog zraka sa sjevera Europe. Istovremeno, nad sjeverom Italije stvorit će se ciklona koja će se tijekom četvrtka premještati preko Jadrana, donoseći sa sobom vrlo nestabilno vrijeme. Zbog izražene razlike u tlaku zraka, uvjeti će biti izrazito vjetroviti u cijeloj zemlji. Temperature će se strmoglaviti, ponegdje i za više od 15 stupnjeva u odnosu na srijedu.

Evo gdje će sve biti snijega

Najdramatičnije će biti u gorskim predjelima. Kiša koja će početi padati u noći na četvrtak brzo će, s padom temperature, prijeći u snijeg. DHMZ prognozira stvaranje debljeg snježnog pokrivača, koji bi u Gorskom kotaru i Lici mogao biti viši od pola metra.

Foto: DHMZ

Snijeg zahvatiti gotovo cijelu unutrašnjost Hrvatske, s najobilnijim količinama u Gorskom kotaru i Lici gdje se prognozira od 70 do više od 100 centimetara, lokalno i preko metra.

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se uglavnom između 20 i 40 cm, dok će u Slavoniji biti oko 20 do 30 cm snijega. Dalmacija će uglavnom ostati bez značajnijeg snježnog pokrivača, osim zaleđa gdje je moguće oko 5 centimetara.

Snježna mećava i vijavice

Snijega će biti i u susjednim zemljama. U Bosni i Hercegovini lokalno se očekuje i preko 100 cm, dok u slovenskim Alpama snježni pokrivač može prelaziti 300 centimetara na najvišim vrhovima.

NE SPREMAJTE KAPUTE ZIMA SE VRAĆA U gorju će pasti više od pola metra snijega!
ZIMA SE VRAĆA U gorju će pasti više od pola metra snijega!

S obzirom na to da se očekuje dugotrajno padanje snijega, u kombinaciji s jakim do olujnim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, stvarat će se snježne vijavice i mećave. Takvi zimski uvjeti uzrokovat će značajne poteškoće u prometu, pa se vozačima savjetuje da ne kreću na put kroz gorske krajeve ako to nije nužno.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Delnice: Snijeg otežava promet kroz Gorski kotar Delnice: Snijeg otežava promet kroz Gorski kotar Delnice: Snijeg otežava promet kroz Gorski kotar
33
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ostatak unutrašnjosti također očekuje kišovito i vjetrovito vrijeme, a u zapadnim i središnjim predjelima moguća je i susnježica. Najviše oborine, ponegdje i više od 60 milimetara, past će u zapadnim krajevima i na sjevernom Jadranu.

Zbog tako velike količine kiše u kratkom vremenu, DHMZ upozorava na mogućnost bujičnih i urbanih poplava, osobito na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara, Like te na karlovačkom području.

Animacija 1. Prognoza apsolutne topografije (AT) i temperature na 500 Pa (~ 5 km) od srijede 25. ožujka 2026. u 1 h po lokalnom vremenu do subote 28. ožujka 2026. u 1 h po lokalnom vremenu. Izvor: ECMWF
Foto: ECMWF

Na Jadranu će također biti vrlo burno. Umjereno i jako jugo u četvrtak će naglo okretati na jaku i olujnu buru, koja će se prvo pojaviti u Istri, a zatim širiti prema jugu. Podno Velebita očekuju se i orkanski udari vjetra. U Dalmaciji će se veći dio dana zadržati jako i olujno jugo.

Postupno smirivanje vremena očekuje se tek za vikend, no jutra će i dalje ostati hladna, s temperaturom ispod nule u gorskim krajevima. Početkom sljedećeg tjedna mraz je moguć i ponegdje u nizinama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'
STRAVA

ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'

Kako smo neslužbeno doznali, policija istražuje snimku
Trump poslao Iranu plan u 15 točaka, Izrael strepi. SAD šalje 3000 vojnika na Bliski istok!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump poslao Iranu plan u 15 točaka, Izrael strepi. SAD šalje 3000 vojnika na Bliski istok!

Vijeće sigurnosti UN-a počelo je raspravu o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein, a kojom se želi dopustiti svakoj zemlji da koristi "sva potrebna sredstva" kako bi osigurala slobodu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, saznaje agencija France presse iz diplomatskih izvora
Strašne scene mučenja torcidaša šokirale Hrvatsku! Procurile i navodne poruke s Grobarima
POLICIJA ISTRAŽUJE SLUČAJ

Strašne scene mučenja torcidaša šokirale Hrvatsku! Procurile i navodne poruke s Grobarima

Muškarac sjedi vezanih očiju i ruku dok mu muškarac, dalmatinskog naglaska, brenerom pali tetovažu. Sve je osveta zbog razmjena poruka s navijačem beogradskog Partizana? Muškarca pretukli i članovi BBB-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026