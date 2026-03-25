Evo gdje će sve padati snijeg

Zima se u četvrtak vraća na velika vrata i naglo će prekinuti proljetni ugođaj koji je trajao proteklih nekoliko tjedana. Stiže osjetno hladnije, vjetrovito i nestabilno vrijeme s obilnom kišom, grmljavinom, a u gorju i snijegom koji će stvarati deblji pokrivač. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je narančasti meteoalarm za veći dio zemlje, upozoravajući na opasne vremenske prilike.

Uzrok ovako nagle promjene je prodor hladnog zraka sa sjevera Europe. Istovremeno, nad sjeverom Italije stvorit će se ciklona koja će se tijekom četvrtka premještati preko Jadrana, donoseći sa sobom vrlo nestabilno vrijeme. Zbog izražene razlike u tlaku zraka, uvjeti će biti izrazito vjetroviti u cijeloj zemlji. Temperature će se strmoglaviti, ponegdje i za više od 15 stupnjeva u odnosu na srijedu.

Evo gdje će sve biti snijega

Najdramatičnije će biti u gorskim predjelima. Kiša koja će početi padati u noći na četvrtak brzo će, s padom temperature, prijeći u snijeg. DHMZ prognozira stvaranje debljeg snježnog pokrivača, koji bi u Gorskom kotaru i Lici mogao biti viši od pola metra.

Snijeg zahvatiti gotovo cijelu unutrašnjost Hrvatske, s najobilnijim količinama u Gorskom kotaru i Lici gdje se prognozira od 70 do više od 100 centimetara, lokalno i preko metra.

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se uglavnom između 20 i 40 cm, dok će u Slavoniji biti oko 20 do 30 cm snijega. Dalmacija će uglavnom ostati bez značajnijeg snježnog pokrivača, osim zaleđa gdje je moguće oko 5 centimetara.

Snježna mećava i vijavice

Snijega će biti i u susjednim zemljama. U Bosni i Hercegovini lokalno se očekuje i preko 100 cm, dok u slovenskim Alpama snježni pokrivač može prelaziti 300 centimetara na najvišim vrhovima.

S obzirom na to da se očekuje dugotrajno padanje snijega, u kombinaciji s jakim do olujnim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, stvarat će se snježne vijavice i mećave. Takvi zimski uvjeti uzrokovat će značajne poteškoće u prometu, pa se vozačima savjetuje da ne kreću na put kroz gorske krajeve ako to nije nužno.

Ostatak unutrašnjosti također očekuje kišovito i vjetrovito vrijeme, a u zapadnim i središnjim predjelima moguća je i susnježica. Najviše oborine, ponegdje i više od 60 milimetara, past će u zapadnim krajevima i na sjevernom Jadranu.

Zbog tako velike količine kiše u kratkom vremenu, DHMZ upozorava na mogućnost bujičnih i urbanih poplava, osobito na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara, Like te na karlovačkom području.

Na Jadranu će također biti vrlo burno. Umjereno i jako jugo u četvrtak će naglo okretati na jaku i olujnu buru, koja će se prvo pojaviti u Istri, a zatim širiti prema jugu. Podno Velebita očekuju se i orkanski udari vjetra. U Dalmaciji će se veći dio dana zadržati jako i olujno jugo.

Postupno smirivanje vremena očekuje se tek za vikend, no jutra će i dalje ostati hladna, s temperaturom ispod nule u gorskim krajevima. Početkom sljedećeg tjedna mraz je moguć i ponegdje u nizinama.