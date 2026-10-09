Povjerenica Europske komisije: 'Gušenje oporbe, medija i LGBT zajednice štetno je za Tursku'

Gušenje oporbe, medija i zajednice LGBT u Turskoj udaljava Ankaru od njenih europskih ambicija, kazala je povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos u petak.

"Nedavan razvoj situacije vezan za slobodu tiska, prava (osoba iz zajednice) LGBTIQ+ i lokalnu demokraciju dodatno povećavaju jaz između Turske i njenog cilja da se pridruži Europskoj uniji", rekla je Kos u turskom gradu Edirne blizu granice s Bugarskom.

"Naše iduće izvješće o proširenju, koje će se objaviti 28. listopada, odražavat će naše zabrinutosti u tim područjima. A ja se neću suzdržavati od obaveze da javno i jasno istaknem činjenice", dodala je.

Turska, koja je službeno i dalje zemlja kandidatkinja, podnijela je zahtjev za članstvo u Europskoj ekonomskoj zajednici 1987. i Europskoj uniji 1999. Međutim, pristupni pregovori započeti 2005. su već godinama potpuno zaustavljeni.

Odnosi su znatno zahladili nakon neuspjelog pokušaja državnog udara u srpnju 2016. te naknadnih čistki usmjerenih protiv političkih protivnika i novinara.

Bruxelles poziva Ankaru da unaprijedi svoju demokratičnost. Europski blok također kritizira stav Turske prema podijeljenom otoku Cipru, gdje je Ankara 1983. uspostavila Tursku Republiku Sjeverni Cipar, koju priznaje jedino ona.

Europska unija želi da Ankara odobri nove pregovore o statusu otoka koje bi predvodili Ujedinjeni narodi, što je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan odbio u srpnju 2024. ustrajući u tome da međunarodna zajednica prizna dvodržavno rješenje.

U sklopu kampanje nazvane "Moja obitelj je sigurna" usmjerene protiv zajednice LGBT+ u Turskoj, vlasti su uhitile brojne osobe i zatvorile korisničke račune aktivista na društvenim mrežama.

Novinari i oporbeni gradonačelnici su također uhićeni u raznim slučajevima.

Vlada je obećala da će nastaviti kampanju protiv zajednice LGBT unatoč prosvjedima Europske unije i nekoliko međunarodnih nevladinih organizacija.