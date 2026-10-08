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sedmerokatnica

VIDEO Drama u Istanbulu: Urušila se zgrada, traje potraga

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Drama u Istanbulu: Urušila se zgrada, traje potraga
Foto: X
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U Istanbulu se jutros urušila zgrada u kojoj je bilo prijavljeno 33 stanara, a spasilačke ekipe do sada su izvukle petero ljudi, među kojima su i dvoje djece. Potraga za preostalim osobama se nastavlja, a uzrok nesreće još uvijek nije poznat.

Prva tri kata sedmerokatnice urušila su se jutros oko 5.40 u istanbulskoj četvrti Maltepe. Iz ruševina je dosad spašeno petero ljudi, među njima i dvoje djece, dok se za još troje traga. Do urušavanja je došlo u ulici Doğu u naselju Cevizli. Na teren su odmah stigli vatrogasci, policija, timovi Uprave za katastrofe i hitne slučajeve (AFAD) te medicinske ekipe.

Spasioci su najprije evakuirali stanare s viših katova koji nisu bili pogođeni urušavanjem, a potom su počeli pretraživati ruševine. U prizemlju zgrade nalazila se tekstilna radionica, no ona je u trenutku nesreće bila prazna.

Uz pomoć potražnih pasa spasioci su izvukli petero ljudi, među kojima su bila i dva djeteta. Svi su prevezeni u bolnicu, a prema riječima istanbulskog guvernera Davuta Güla, nitko od spašenih nije životno ugrožen. Tijekom akcije jednom je vatrogascu pozlilo pa je i on prevezen u bolnicu.

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U velikoj akciji spašavanja sudjeluje 175 vatrogasaca s 56 vozila i potražnim psima, dok AFAD na terenu ima 25 ljudi, pet vozila i dva psa. Policija je zatvorila okolne prometnice, a iz predostrožnosti su evakuirane i susjedne zgrade.

Zgrada je izgrađena 1987. godine, a ima poslovni prostor u prizemlju i šest stambenih katova s ukupno 12 stanova. Prema službenim podacima, u zgradi su prijavljene 33 osobe.

"Od preostalih 12 osoba, petero je spašeno, s četvero smo uspostavili kontakt, a za troje se potraga nastavlja", rekao je guverner Gül.

Točan uzrok urušavanja još nije poznat. Ministarstvo unutarnjih poslova imenovalo je dva inspektora koji će utvrditi je li bilo propusta ili odgovornosti u procesu planiranja, izgradnje ili kasnijih preinaka na zgradi.

Evakuirani stanari bit će privremeno smješteni u hotel koji je osigurao AFAD, dok se akcija spašavanja nastavlja.

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