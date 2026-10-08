VIDEO Drama u Istanbulu: Urušila se zgrada, traje potraga

Prva tri kata sedmerokatnice urušila su se jutros oko 5.40 u istanbulskoj četvrti Maltepe. Iz ruševina je dosad spašeno petero ljudi, među njima i dvoje djece, dok se za još troje traga. Do urušavanja je došlo u ulici Doğu u naselju Cevizli. Na teren su odmah stigli vatrogasci, policija, timovi Uprave za katastrofe i hitne slučajeve (AFAD) te medicinske ekipe.

Spasioci su najprije evakuirali stanare s viših katova koji nisu bili pogođeni urušavanjem, a potom su počeli pretraživati ruševine. U prizemlju zgrade nalazila se tekstilna radionica, no ona je u trenutku nesreće bila prazna.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın saniyeler içinde çöktüğü ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. https://t.co/FZjb3gxZ1Z — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) October 8, 2026

Uz pomoć potražnih pasa spasioci su izvukli petero ljudi, među kojima su bila i dva djeteta. Svi su prevezeni u bolnicu, a prema riječima istanbulskog guvernera Davuta Güla, nitko od spašenih nije životno ugrožen. Tijekom akcije jednom je vatrogascu pozlilo pa je i on prevezen u bolnicu.

U velikoj akciji spašavanja sudjeluje 175 vatrogasaca s 56 vozila i potražnim psima, dok AFAD na terenu ima 25 ljudi, pet vozila i dva psa. Policija je zatvorila okolne prometnice, a iz predostrožnosti su evakuirane i susjedne zgrade.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. ▬ Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. https://t.co/woZuC4EuNu — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 8, 2026

Zgrada je izgrađena 1987. godine, a ima poslovni prostor u prizemlju i šest stambenih katova s ukupno 12 stanova. Prema službenim podacima, u zgradi su prijavljene 33 osobe.

"Od preostalih 12 osoba, petero je spašeno, s četvero smo uspostavili kontakt, a za troje se potraga nastavlja", rekao je guverner Gül.

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 6 katlı bir binanın alt 2 katında çökme meydana geldi. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. https://t.co/N0hkW9LGXv — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) October 8, 2026

Točan uzrok urušavanja još nije poznat. Ministarstvo unutarnjih poslova imenovalo je dva inspektora koji će utvrditi je li bilo propusta ili odgovornosti u procesu planiranja, izgradnje ili kasnijih preinaka na zgradi.

Evakuirani stanari bit će privremeno smješteni u hotel koji je osigurao AFAD, dok se akcija spašavanja nastavlja.