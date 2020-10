Milanovićev let istražuju i u Povjerenstvu: Išao na Mljet?

Ministarstvo obrane potvrdilo je kako je Milanović taj dan koristio vojni helikopter. Na Pantovčaku i dalje vlada šutnja, a dosad su se pozivali na protokol štićene osobe

<p>Nakon što se pričalo o njegovom spornom putu u Albaniju, predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> prijavljen je Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zbog toga što je navodno 21. kolovoza na jedan od svojih odlazaka izvan Zagreba putovao vojnim helikopterom, javlja <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/milanovic-bez-pojasnjenja-o-svojim-putovanjima-dnevnik-nove-tv-doznaje-zbog-kojeg-je-putovanja-predsjednik-zaradio-prijavu---624897.html" target="_blank">Dnevnik.hr </a>te piše kako je Milanović zaista tog dana bio na Mljetu.</p><p>Ministarstvo obrane potvrdilo je kako je Milanović taj dan koristio vojni helikopter. Na Pantovčaku i dalje vlada šutnja, a dosad su se pozivali na protokol štićene osobe, što je u ponedjeljak u Međimurju spominjao i sam predsjednik.</p><p>Premijer <strong>Andrej Plenković </strong>se pak danas ponovno nije složio s Milanovićem. Istaknuo je kako je sve tajna kad se na nešto ne želi odgovoriti dodavši kako je i on štićena osoba jednakog ranga te da je u ove četiri godine koliko je predsjednik Vlade letio helikopterom tek tri puta. </p><p>- Na Dugi otok, Plješivicu zbog migranata te u Kostajnicu zbog poplava. I tu nema tajni. S obzirom na lokacije, odlučeno je da je to najučinkovitiji način putovanja. Nije o tome odlučivala moja sigurnost. O tome odlučujemo ja sa suradnicima i svima koji brinu o tome kako s jedne lokacije da dođemo na drugu. Pa nismo mi neka lutka koju stavite u neko prijevozno sredstvo pa - vozi! Sigurno je da ću procjenu na kraju donijeti ja. Nemam nikakav problem da vam to kažem - rekao je premijer.</p><p> </p>