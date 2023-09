Povjerenstvo za sukob interesa otvara predmet protiv Benčić jer smo otkrili propust u imovinskoj

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je otvorilo predmet protiv obveznice Sandre Benčić nakon što su vidjeli članak 24sata u kojem smo otkrili propust kandidatkinje Možemo! za premijerku.

- Povjerenstvo je nastavno na okolnosti iznesene u dostavljenom članku otvorilo predmet protiv obveznice Sandre Benčić. Povjerenstvo će prikupiti sve relevantne podatke te će ukoliko utvrdi postojanje pretpostavki za daljnje vođenje postupka, sukladno članku 42. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, zatražiti očitovanje obveznice i potom predmet uvrstiti na dnevni red neke od budućih sjednica - odgovorili su nam iz Povjerenstva.

Nakon što je Benčić izjavila da je dug u iznosu 300 eura napravila bivša podstanarka, pa je zato blokiran njen obrt, postavili smo pitanje gdje živi jer je to jedina nekretnina koju ona i suprug imaju u vlasnitištvu u Zagrebu. A nemaju prijavljen trošak plaćanja najma, što po zakonu i uputama povjerenstva mora biti u imovinskoj kartici. Ispalo je da Sandra Benčić i suprug unajmljuju stan u centru Zagreba i za to trenutačno plaćaju 580 eura mjesečno. Međutim, u niti jednoj imovinskoj kartici to nije prijavila iako je morala. Najam od svog stana je prijavila na supruga.

Benčić je odmah nakon našeg poziva išla ispravljati karticu i priznala je pogrešku.

- Previdjela sam upisati iznos najamnine koji plaćamo i odmah ću to ispraviti. Nemam što skrivati, jer meni na štetu ide što nisam upisala iznos obveze koju plaćamo za najam stana – odgovorila nam je Benčić koja je u međuvremenu i kontaktirala Povjerenstvo.