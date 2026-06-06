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EVO GDJE IDE DOBITAK

Provjerite listiće: Jedan sretnik osvojio 50.000 eura na Lotu 7

Piše 24sata,
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Provjerite listiće: Jedan sretnik osvojio 50.000 eura na Lotu 7
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Foto: Hrvatska lutrija

Odigrane su dvije kombinacije igre Loto 7 s dodatnom igrom Joker te je za uplaćenih 3,00 eura ostvaren dobitak od 50.000,00 eura

U 45. kolu igre Loto 7 izvučeni su brojevi : 5, 10, 14, 16, 23, 25, 27 i dopunski broj 35, koji su igraču donijeli dobitak 6+1 u iznosu od 50.000,00 eura.

Odigrane su dvije kombinacije igre Loto 7 s dodatnom igrom Joker te je za uplaćenih 3,00 eura ostvaren dobitak od 50.000,00 eura.

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Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 3 u Našicama.

Slijedeće izvlačenje igre Loto 7 je u srijedu 10.06.2026., a očekivani glavni dobitak iznosi 1.650.000,00 eura.

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