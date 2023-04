Povjesničar Klasić: Ili si glup ili proustaški nastrojen. Nema ZDS u kontekstu Domovinskog rata

U Saboru je u srijedu nastao totalni kaos nakon što su HSS-ov Krešo Beljak i Suverenist Željko Sačić krenuli prema Gordanu Jandrokoviću koji im je prije toga dao opomenu.

Urlali su na njega, a Sačić je na odlasku rekao 'Bando prokleta, jesam se za to borio'.

Pogledajte početak cirkusa u Saboru

Sve je počelo zbog ZDS

Incident je nastao u raspravi oko izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Miro Bulj, koji je također dobio opomenu, spomneuo je 'Za dom spremni'.

Na to su žestoko reagirali Pupovac i Benčić, a eskaliralo je nakon što je Jandroković podijelio opomene. Zastupnici su se prije toga međusobno vrijeđali, a Mostov Miro Bilj u sabornici je branio 'Za dom spremni' kao HOS-ov 'legitimni pozdrav'.

To je za N1 komentirao povjesničar Hrvoje Klasić.

- Ništa se nije promijenilo s prijedlozima izmjene tog zakona, osim što su povećali kazne za nešto što nije utvrđeno. Nigdje ne piše da je to kazna za ZDS. U zakonu piše 'kršenje javnog reda i mira, pjesme, pozdravi, simboli... Ali ne piše koji simboli. Sva obilježja ustaškog režima trebala bi bit zabranjena u normalnoj državi. Veličanje ustaštva je remećenje javnog reda i mira, a Ustaška država Hrvatska bila je saveznica Hitlera koja je uvela rasne zakone, imala je koncentracijske logore i počinila je genocid. Za to nam ne treba nikakva komisija niti to trebaju nas pitati, dovoljno je da uzmu američke i engleske knjige o povijesti - komentirao je Klasić Komisiju za suočavanje s prošlošću i čuveni termin 'dvostruke konotacije'.

'Nema ZDS-a u kontekstu Domovinskog rata'

Komentirao je i izjavu Mire Bulja da se 'zds' mora odvojiti i priznati kao pozdrav u Domovinskom ratu.

- Da razjasnimo, nema ZDS-a u kontekstu Domovinskog rata. Možete biti ili glup ili proustaški nastrojen, trećeg nema. Oni koji su osnovali HOS, paravojnu postrojbu, obukli su se u crno, nazvali su se po ustaškom zapovjedniku Bobanu i stavili ustaški pozdrav. Kako je to onda kontekst 1991.? To je uvijek ustaški pozdrav. I kasnije ga je netko preuzeo. Ali to je i dalje ustaški pozdrav. To tipično rade hrvatski nacionalisti, kukavički govore da je ZDS stari hrvatski pozdrav. Najskandaloznije je ponašanje HDZ-a koji nema hrabrosti to staviti u kazneni zakon - dodao je.

