Povorka ponosa 2023. u Zagrebu: ZET objavio izmjene u prometu užeg gradskog središta

"Povorka ponosa 2023.", koja će se održati u subotu, uvjetuje izmjene u prometu užeg gradskog središta od 15.40 do 17.30 sati gdje će tramvajski promet biti obustavljen, a tramvajske linije 4, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati će izmijenjenim trasama u oba smjera, priopćilo je ZET.

Tramvajski promet bit će obustavljen Savskom cestom na području sjeverno od Vodnikove, Frankopanskom, Ilicom na potezu od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom, Zrinjevcem, Ulicom Franje Račkog, Draškovićevom na potezu od Ulice kneza Mislava do Vlaške, Vlaškom, Ribnjakom i Ksaverskom cestom.

Linije 6, 13 i 17 prometovat će preko Vodnikove i Glavnog kolodvora do svojih krajnjih odredišta.

Linije 4 i 11 prometovat će izmijenjenom trasom: Vodnikova – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Šubićeva – Kvaternikov trg – i dalje redovnom trasom do Dupca.

Linija 12 će od Ljubljanice voziti Ulicom grada Vukovara, zatim Držićevom i Šubićevom do Dubrave.

Linija 14 umjesto do Mihaljevca, vozit će do Borongaja trasom: Savski most - Savska - Vodnikova – Glavni kolodvor - Draškovićeva – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Zvonimirova - Borongaj.

Na dijelu trase kojom će biti onemogućeno prometovanje tramvajske linije 14, vozit autobus linija 233 na relaciji Mihaljevac - Kaptol.

ZET svoje korisnike moli za razumijevanje tijekom ovih izmjena u prometu.