Obitelj Bajić već se 27 godina bavi poljoprivredom i stočarstvom. Vratili su se nakon rata. Sve su, kažu, izgradili sami. Sada strahuju da bi zbog megaprojekta vrijednog više od 50 milijardi eura mogli izgubiti dom...
Povratnička obitelj iz Topuskog strahuje za dom zbog projekta od 50 mlrd. €: 'Gore od rata!'
Vratili smo se ovdje 1999. i deset godina bili bez struje. Dobrih pet godina živjeli smo bez prozora, bez vrata i bez pomoći. Kažem da je ovo gore od rata jer smo se poslije rata uspjeli vratiti i ostati ovdje, a što će sada biti? Ovdje više neće biti povratka jer prijete i da će postaviti rampe pa više nećemo moći ući ni obići svoje grobove, ispričao je za N1 Mile Bajić, čija obitelj iz sela Pecka u Topuskom tvrdi da bi zbog megaprojekta vrijednog više od 50 milijardi eura mogla izgubiti dom.
Riječ je o AI inovacijskom i razvojnom centru, ukupne snage 1 GW, raspoloživosti rada iznad dosad najvišeg Tier 4 standarda koji se primjenjuje u EU, te ukupne vrijednosti u izgradnji i opremanju veće od 50 milijardi eura. Iznos je to u približnoj vrijednosti čak 100 Peljeških mostova.
Obitelj Bajić već se 27 godina bavi poljoprivredom i stočarstvom. Sve su, s godinama, izgradili sami. Sada strahuju od iseljavanja. Zemlja oko njihova obiteljskog gospodarstva već je kupljena za novi podatkovni centar za umjetnu inteligenciju.
Tvrde da su pod pritiskom da prodaju, uz upozorenja o mogućem izvlaštenju.
- Ponuda za otkup zemlje i kuće dolazi od Jake Andabaka. On je pokupovao sve okolo i nas zaokružio. Zvali su već nekoliko puta da to otkupimo i da ja pritisnem svoje roditelje, da ih urazumim jer se svi, kao, brinu za nas. Da mi pristanemo na ponudu jer će nas izvlastiti sa zemlje, da postoji i ta opcija - rekao je Bajić.
Zajedno s dijelom mještana, obitelj Bajić pozvala je na prosvjed.
- Odlučili smo nešto poduzeti i pobuniti se jer ne možemo dopustiti da nam zemlja propada i da svi misle da je to nešto pozitivno. Počelo se kršiti zakone Republike Hrvatske o zaštiti prirode, ali za neke stvari nam ne trebaju zakoni, treba nam zdrav razum - rekla je za N1 Željka Gujić.
Obitelj Bajić već je jednom bila prisiljena otići, a sada strahuje da se ovaj put neće imati kamo vratiti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+