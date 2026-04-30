Povratnička obitelj iz Topuskog strahuje za dom zbog projekta od 50 mlrd. €: 'Gore od rata!'

Vratili smo se ovdje 1999. i deset godina bili bez struje. Dobrih pet godina živjeli smo bez prozora, bez vrata i bez pomoći. Kažem da je ovo gore od rata jer smo se poslije rata uspjeli vratiti i ostati ovdje, a što će sada biti? Ovdje više neće biti povratka jer prijete i da će postaviti rampe pa više nećemo moći ući ni obići svoje grobove, ispričao je za N1 Mile Bajić, čija obitelj iz sela Pecka u Topuskom tvrdi da bi zbog megaprojekta vrijednog više od 50 milijardi eura mogla izgubiti dom.

Riječ je o AI inovacijskom i razvojnom centru, ukupne snage 1 GW, raspoloživosti rada iznad dosad najvišeg Tier 4 standarda koji se primjenjuje u EU, te ukupne vrijednosti u izgradnji i opremanju veće od 50 milijardi eura. Iznos je to u približnoj vrijednosti čak 100 Peljeških mostova.

Obitelj Bajić već se 27 godina bavi poljoprivredom i stočarstvom. Sve su, s godinama, izgradili sami. Sada strahuju od iseljavanja. Zemlja oko njihova obiteljskog gospodarstva već je kupljena za novi podatkovni centar za umjetnu inteligenciju.

Tvrde da su pod pritiskom da prodaju, uz upozorenja o mogućem izvlaštenju.

- Ponuda za otkup zemlje i kuće dolazi od Jake Andabaka. On je pokupovao sve okolo i nas zaokružio. Zvali su već nekoliko puta da to otkupimo i da ja pritisnem svoje roditelje, da ih urazumim jer se svi, kao, brinu za nas. Da mi pristanemo na ponudu jer će nas izvlastiti sa zemlje, da postoji i ta opcija - rekao je Bajić.