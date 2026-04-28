Tko je Ryan Rich, Amerikanac koji u Topusko donosi revoluciju vrijednu 50 milijardi eura?

U mirnom Topuskom, u srcu Sisačko-moslavačke županije, najavljen je projekt Pantheon AI, monumentalni podatkovni i inovacijski centar za umjetnu inteligenciju. S procijenjenom vrijednošću od 50 milijardi eura, ovo predstavlja najveću pojedinačnu investiciju u hrvatskoj povijesti. Iza ovog pothvata, uz domaćeg poduzetnika Jaku Andabaka, stoji skupina američkih institucionalnih ulagača koje predvodi Ryan Rich, izvršni partner tvrtke Pantheon AI i ključna figura koja povezuje američki kapital s hrvatskim potencijalom.

Nasljednik prehrambenog carstva

Iako je sada u fokusu zbog tehnološkog megaprojekta, poveznica s golemim kapitalom leži u njegovoj obitelji. Richovi su vlasnici Rich Products Corporation, privatne multinacionalne prehrambene tvrtke osnovane 1945. godine u Buffalu. Kompaniju je pokrenuo njegov djed, Robert E. Rich Sr., s izumom prvog nemliječnog šlaga na bazi soje, proizvodom koji je transformirao slastičarsku industriju. Danas je Rich Products globalni div koji posluje u više od sto zemalja, zapošljava preko 13.000 ljudi i ostvaruje godišnje prihode veće od pet milijardi dolara.

Ključna činjenica koja objašnjava ulazak prehrambenog diva u svijet umjetne inteligencije jest vlasnička struktura. Za razliku od većine korporacija te veličine, Rich Products nije izlistan na burzi i ostaje u potpunom vlasništvu obitelji. Takav model poslovanja omogućuje im dugoročno upravljanje kapitalom i znatno veću fleksibilnost u ulaganjima izvan osnovne djelatnosti. Upravo se takav tip privatnog obiteljskog kapitala sve češće usmjerava u strateške infrastrukturne projekte s dugoročnim povratom, kakav je i Pantheon.

Od Wall Streeta do poduzetništva

Ryan Rich je diplomirao na Sveučilištu Indiana, a potom stekao i doktorat iz korporativnog i transakcijskog prava na Sveučilištu Missouri. Karijeru je započeo kao poslovni analitičar u divu s Wall Streeta, Morgan Stanleyu, no brzo se okrenuo poduzetništvu. Njegov poduzetnički duh vodio ga je do suosnivanja konzultantske tvrtke specijalizirane za industriju kanabisa, a bio je i član uprave marketinške tvrtke za restorane. Njegov raznolik poslovni put sada ga je doveo do najvećeg projekta u karijeri, i to u Hrvatskoj.

Zašto baš Hrvatska?

Na summitu Inicijative triju mora u Dubrovniku, gdje je projekt i službeno predstavljen, Rich je objasnio razloge za odabir Hrvatske. Naglasio je sigurnosni aspekt, ističući da se Hrvatska nalazi unutar sigurnosnog okvira NATO-a i Europske unije, ali izvan aktivnih zona sukoba, što investitorima osigurava predvidljivost i stabilnost. Osim toga, više od polovice električne energije u Hrvatskoj dolazi iz obnovljivih izvora, a cijene su ispod europskog prosjeka. Kao presudan faktor istaknuo je i suradnju s Jakom Andabakom.

​- Hrvatsku smo prepoznali kao sigurnu, politički stabilnu zemlju s obrazovanim ljudima i visokom radnom etikom. U hrvatskom partneru, gospodinu Andabaku, našli smo pouzdanog partnera, tehnološki besprijekorno obrazovanog i usredotočenog na cilj. Američka investicijska snaga i hrvatsko znanje spoj su koji će isporučiti ovaj projekt - kazao je Rich.

Projekt koji Hrvatsku stavlja na svjetsku kartu

Projekt Pantheon zamišljen je kao tehnološki najnapredniji podatkovni centar u Europi, ukupne snage jednog gigavata. Tijekom izgradnje predviđeno je otvaranje više od tri tisuće radnih mjesta, a nakon puštanja centra u pogon početkom 2029. godine, još 1500 stalnih. Uključuje i izgradnju goleme energetske infrastrukture u suradnji s Končarom i tvrtkom Greenvolt, koja će izgraditi fotonaponsku elektranu snage 500 megavata. Glavni projektant, Mislav Crnogorac, ocijenio je kako ovaj projekt "Hrvatsku definitivno stavlja u top pet država EU" u industriji umjetne inteligencije.

*Uz korištenje AI-a