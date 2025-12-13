Pozadina buktinje u Zaboku: Zrak je zagađen, a bivši radnici u šoku. 'Srce mi se slama...'

Gusta magla i težak dim u subotu ujutro probudili su Zabok i okolicu. Grad se budio u mirisu spaljene plastike. Noćni požar u industrijskoj zoni Gubaševo, gdje je u petak navečer, planulo skladište tvrtke CIAK koja se bavi distribucijom rezervnih dijelova i autoopreme i gospodarenjem otpadom, mnoge je ostavio budne tijekom cijele noći.

Stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" utvrdili su da je zrak zagađen. Građanima je preporučeno izbjegavanje područja zahvaćenih požarom, zatvaranje prozora i vrata te, nakon smirivanja situacije, provjetravanje prostorija.

Iako na mjernim lokacijama izvan samog požarišta, u Zaboku, Oroslavju, Velikom Trgovišću i okolnim naseljima, nisu utvrđene opasne koncentracije štetnih tvari, noć je bila nemirna. Požar je lokaliziran oko 2.30 sati, no zvučna poruka sustava HR112 ALERT probudila je građane tek u 3.24. U poruci se upozorava da se zatvore prozori i da se ne približavaju mjestu požara.

- Mogli smo se svi ugušiti da je to bilo nešto opasnije i dramatičnije. Pa zašto nisu poslali prije kad su znali već poslije 23 da gore opasne tvari - pitaju se stanovnici Zaboka i okolice.

- Više nismo mogli zaspati, prozori su bili ionako zatvoreni, ali kakvog smisla imaju te poruke ako stižu s četiri sata zakašnjenja - pisali su građani iz okolice Zaprešića.

Jedan čitatelj javio nam se i zbog dodatne konfuzije koju je izazvala poruka na stranom jeziku.

- Najprije sam morao protrljati oči da mogu pročitati, onda sam shvatio da je poruka na njemačkom koji ne razumijem, pa sam išao na portale da vidim o čemu se radi. Ništa mi više nije bilo jasno kad sam shvatio da poruka stiže četiri sata nakon što je vijest o požaru objavljena - rekao je.

Iz Ravnateljstva civilne zaštite neslužbeno poručuju kako su poruke poslane kada je stigao zahtjev od načelnika Stožera, a odluku o slanju nije donijelo Ravnateljstvo, već je postupanje propisano Pravilnikom.

Na terenu su tijekom noći bile sve vatrogasne i nadležne službe. Oko 60 vatrogasaca gasilo je požar. Gašenje je bilo iznimno zahtjevno zbog solarnih panela, bačava i povremenih detonacija. Na sreću, nitko nije stradao.

Jutro nakon požara na zgarištu su i zaposlenici. Jedna djelatnica CIAK-a suznih očiju nam je komentirala požar.

- Srce me boli. Strašno. Ne možemo vjerovati da se ovo dogodilo - rekla je. Predsjednik Uprave CIAK-a Ivan Leko procjenjuje štetu na pet do šest milijuna eura ugrubo. Kaže da se u skladištu nalazio industrijski otpad i razna ambalaža.

- To je posao koji radimo 25 godina i nikad se ništa nije dogodilo - kaže Leko, dodajući kako su nedavno imali objedinjeni nadzor svih službi i da je sve bilo po pravilima. Požar je, prema snimkama videonadzora koje je policija izuzela, krenuo iz jednog kuta skladišta, bez vidljivog vanjskog utjecaja. Izbio je u vrijeme kada su radnici bili na božićnom domjenku, nakon čega su se odmah vratili na mjesto događaja.

- Imamo osiguranja, poslovanje nije ugroženo, a radnike ćemo moći zadržati dok se pogon obnavlja - zaključuje Leko.

Zabok se ovim požarom pridružio nizu velikih industrijskih incidenata posljednjih godina. Tekstilna tvornica Regeneracija gorjela je 2017. godine, i to dvaput u razmaku od tri mjeseca, a dio pogona gorio je i 2011. Veliki požari zahvatili su i Eko-Flor plus u Zaprešiću 2024., Jakuševec te tvrtku Drava International.