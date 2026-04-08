Kajtazi: Spomenik Romkinje u Zagrebu oštećen u nevremenu

U olujnom nevremenu koje je 26. ožujka pogodilo Zagreb oštećena je i skulptura Romkinje na križanju Savske i Koturaške ulice, upozorio je u srijedu saborski zastupnik nacionalnih manjina Veljko Kajtazi nakon svečanosti povodom Svjetskog dana Roma u Sheratonu.

Kako je pojasnio zastupnik Kajtazi, tijekom snažnog nevremena na skulpturu je palo stablo, pri čemu je oštećen dio skulpture, odnosno ruka prikazane Romkinje. Riječ je o djelu akademskog kipara Marina Marinića, naziva “5. studenoga”, koje je postavljeno u istoimenom parku u lipnju 2020. godine povodom Svjetskog dana romskog jezika.

- Zbog elementarne nepogode, stablo je palo na ruku skulpture i oštetilo je. Učinit ću sve što mogu da se ona vrati u prvobitno stanje, a vidjet ćemo i što će poduzeti Grad - rekao je Kajtazi za Hinu.

Skulptura prikazuje Romkinju koja pleše s perom u ruci i simbolizira identitet, kulturu i položaj romske zajednice. Kajtazi je dodao kako su postavljanju skulpture prethodile godine pregovora oko lokacije i uređenja parka, naglasivši pritom i njezin širi značaj za tu zajednicu.

- Skulpture žena po Zagrebu praktički nema. Pokušavao sam tijekom svojih mandata staviti ženu Romkinju na prvo mjesto. Najveća nagrada u našoj zajednici je Romani Dai, što znači "romska majka". Kaže se da žena drži tri kuta kuće, a u romskoj zajednici ona drži sva četiri - istaknuo je.

U snažnom grmljavinskom nevremenu s vjetrom koji je mjestimice dosezao i do 120 kilometara na sat, zabilježeno je više od 2500 prijava štete, a vatrogasci i gradske službe imali su preko 1000 intervencija, uglavnom zbog srušenih stabala. Procjenjuje se da je olujni vjetar iščupao ili oštetio između 8000 i 10.000 stabala, od čega najmanje 200 na Mirogoju.