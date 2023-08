Pozadina priče o spašavanju 2 muškarca iz kanala u Odri, otišli na izlet unatoč upozorenjima

- U noći na nedjelju dobili smo poziv, negdje oko ponoći, da dva muškarca treba izbaviti iz vikendice pored kanala Sava-Odra. U spašavanju je sudjelovalo jedanaest ljudi - do muškaraca, koji su u 70-tim godinama, došli smo oko pet, šest ujutro, bili su na sigurnom. Iz vikendice su se popeli do terase lovačke kuće, koji je na nešto većoj visini, i tamo su nas čekali. Kad smo došli do njih sa čamcima, stepenicama su se spustili do nas, i prevezli smo ih na sigurno, ispričao nam je Ante Mlinarić, voditelj odjela za djelovanje u kriznim situacijama Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dvoje njihovih pripadnika, i još devetero iz državne intervencijske postaje Zagreb i Split Ravnateljstva Civilne zaštite, sudjelovalo je u spašavanju dvojice muškaraca u 70-tim godinama života, inače iz Velike Gorice, koji su pozvali upomoć sa vikendice jednoga od njih u mjestu Veleševec na samom kraju oteretnog kanala Sava-Odra. Riječ je o mjestu s oko 170 kućanstava u sastavu općine Orle u Zagrebačkoj županiji.

Muškarci su se uputili na vikendicu u subotu oko 14, 15 sati, kad je već nabujala Sava puštena u kanal, kako bi se smanjila njezina razina, i spriječilo preplavljivanje nasipa odnosno njegovo pucanje. Ovo je tek sedmo dosad otvaranje kanala, izgrađenog 1970-tih, zadnji put je "višak" Save u njega pušten 2010. Građani su i ovaj put na vrijeme bili obaviješteni da će kanal biti poplavljen, njegovo je naplavljivanje krenulo već u petak navečer. Bili su upozoreni da se ne kreću tim terenom.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Unatoč tome, u subotu poslijepodne muškarci su odlučili ići na vikendicu, smještenu na samome kraju kanala Sava-Odra. Što su i kako razmišljali, teško je znati. Kad se voda u kanalu naglo podigla, uplašili su, ali natrag više nisu mogli. Tad su, oko ponoći, pozvali 112 i tražili pomoć. Čamac je do njih stigao oko pet, šest ujutro - dotad su bili na uzvisini, na sigurnom, par stotina metara od kanala, i u kontaktu sa spasiocima, koji nisu htjeli risktirati isplovljavanje tijekom noći.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Pričekali smo do jutra, jer je u kanalu i puno smeća, granja, svega, procijenili smo da se treba pričekati kako i sami ne bi imali problema u čamcu, u mraku. Muškarci su znali da će u kanal biti puštena voda uz Save, ali kako je vodi do tog mjesta gdje su se nalazili trebalo više sati da stigne, mislili su valjda da neće imati problema. Kad se kasnije kanal i kod njih počeo puniti, nisu mogli otići pa su se povukli u lovačku kuću na povišenu terasu. Ranom zorom, čim se razdanilo, mi smo spustili čamce na vodu, locirali ih i došli do njih. Bili su dobroga stanja, nikome nije trebala liječnička pomoć, obukli smo im prsluke za spašavanje, osigurali ih, i prevezli na sigurno, priča Mlinarić. Muškarci su zatim prevezeniv svojim kućama. Auti su im ostali kod vikendice, nisu poplavljeni, kao ni kuća. Kako kaže Mlinarić, muškarci nisu bili alkoholizirani. Imali su sa sobom i hrane i vode.