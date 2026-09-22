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BUKTINJA U SLAVONIJI

Požar dvorišnih zgrada u Pleternici. Vatrogasci na terenu

Piše Veronika Miloševski,
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Požar dvorišnih zgrada u Pleternici. Vatrogasci na terenu
Foto: Ivica Galović/PIXSELL
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Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Pleternica koji gase požar. Više informacija o okolnostima izbijanja požara i eventualnoj šteti bit će poznato nakon intervencije i očevida

Prema informaciji PU požeško-slavonske, potvrđen je požar na dvorišnim zgradama u Pleternici, u Ulici Eugena Podubskog, javila je policija.

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Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Pleternica koji gase požar. Više informacija o okolnostima izbijanja požara i eventualnoj šteti bit će poznato nakon intervencije i očevida.

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