Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Pleternica koji gase požar. Više informacija o okolnostima izbijanja požara i eventualnoj šteti bit će poznato nakon intervencije i očevida
BUKTINJA U SLAVONIJI
Požar dvorišnih zgrada u Pleternici. Vatrogasci na terenu
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Prema informaciji PU požeško-slavonske, potvrđen je požar na dvorišnim zgradama u Pleternici, u Ulici Eugena Podubskog, javila je policija.
Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Pleternica koji gase požar. Više informacija o okolnostima izbijanja požara i eventualnoj šteti bit će poznato nakon intervencije i očevida.
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