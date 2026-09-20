Veliki požar na Blidinju ponovno gasi i helikopter vojske BiH

Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u nedjelju je ponovno angažiran u gašenju požara na području Parka prirode Blidinje. Samo tijekom jutarnjih sati na požarište je izbačeno 11.000 litara vode, a helikopter je angažiran na temelju odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine i zapovijedi ministra obrane Bosne i Hercegovine, piše Anadolu.

- Samo u jutarnjim satima na požarište je izbačeno 11.000 litara vode, a angažman resursa Oružanih snaga BiH nastavit će se i u poslijepodnevnim satima, u skladu sa zahtjevima i potrebama civilnih tijela vlasti - objavilo je Ministarstvo obrane BiH.

Foto: pvp mostar

Istaknuli su također kako gašenje požara helikopterom ima značajne operativne prednosti, u prvom redu preciznost, što je od osobite važnosti kada je riječ o planinskim područjima.

- Dodatna prednost je brzina i fleksibilnost djelovanja jer helikopter može zahvaćati vodu iz različitih izvora, uključujući jezera, rijeke i druge odgovarajuće vodene površine, čime se skraćuje vrijeme između pojedinačnih naleta - naveli su.

Iz ministarstva su dodali i da je posebno važna koordinacija s vatrogasnim ekipama na terenu.

Foto: pvp mostar

- Helikopter pruža izravnu potporu snagama na zemlji, izbacujući vodu ispred linije gašenja i na druga kritična mjesta, čime pridonosi učinkovitijem obuzdavanju i lokalizaciji požara.

Pripadnici Brigade zračnih snaga i protuzračne obrane Oružanih snaga BiH, kako navode iz ministarstva, kontinuirano su u službi građana diljem Bosne i Hercegovine te su spremni, u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih institucija, odgovoriti na izazove i pružiti pomoć tamo gdje je potrebna.