Požar kod Omiša napravio štetu veću od 110 milijuna eura: 310 objekata izgorjelo i oštećeno

Omiški gradonačelnik Zvonko Močić izjavio je u četvrtak da se šteta od katastrofalnog kolovoškog požara na širem omiškom području procjenjuje na više od 110 milijuna eura, no hoće li to biti konačni iznos znat će se nakon što na teren izađe stručna komisija kako bi provjerila prijave. Po preliminarnim procjenama, u požaru je oštećeno oko 310 objekata, među kojima je 13 poslovnih objekata u vlasništvu pravnih osoba te 110 automobila i 50 plovila. Prijavljivanje šteta je završilo u srijedu, a sada se očekuje obrada i provjera tih podataka.

"Iznos od oko 110 milijuna eura obuhvaća ne samo objekte, vozila i plovila već i nasade, šume i ostalo što je stradalo. Ljudi su prijavili troškove, mi to sve popišemo i registriramo, onda će stručnjaci ići na teren i slučaj po slučaj provjeriti i dati svoje mišljenje o materijalnoj šteti", objasnio je Močić.

Provjere stručne komisije trajat će otprilike 50 dana od početka požara, odnosno do sredine rujna, nakon čega će objaviti rezultate.

Tijekom rujna su pokrenute službene istrage, ali i zahtjevi lokalnih udruga kao što je "Volim Omiš" za analizom evakuacije i funkcioniranja sustava 112 te objašnjenjem zašto nije aktiviran sustav SRUUK za rano upozoravanje.

Po neslužbenim informacijama, sudski vještaci bi do početka idućeg tjedna trebali završiti svoj dio posla i poslati nalaze Županijskom državnom odvjetništvu i policiji, pa bi do tada trebao biti otkriven uzrok najvećeg požara ove godine u Hrvatskoj.

"U Omiš se život polako vraća, sezona nam nije propala, imali smo pune plaže. Grad ide dalje, imamo sve projekte, kvalitetno će se pomoći ljudima, a i država je dala pomoć", kaže Močić.