Buktinja kod Tomislava i dalje gori, Hrvatska poslala kanadere

Veliki požar kod Tomislavgrada, zbog kojeg je dim prekrio i Dalmaciju, i dalje je aktivan.

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Pokretanje videa... VIDEO Snimka požara zbog kojeg je i Dalmacija u dimu | Video: Facebook

- Vatrena linija se nalazi na potezu Zlopolje, Trebiševo, Mala i Velika Kapavica, Bunari i dalje put između Lipskog gaja i Mandina Sela prema Srđanima i spoju s putem prema Oplećanima - javlja u ponedjeljak ujutro Ivan Buntić, načelnik općine Tomislavgrad i odmah nastavlja:

- Zahvaljujući brzim i koordiniranim aktivnostima vatrogasaca i operativnih snaga na terenu, vatra noćas nije probila obrambenu liniju prema Vranu.

Očekuje se dolazak kanadera, nastavljeno je rasjecanje šume i širenje puteva strojevima.

U ovom požaru kod Tomislavgrada zahvaćeno je oko 14.000 hektara.

U gašenju požara u BiH i danas sudjeluju dva hrvatska kanadera.