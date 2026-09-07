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GORI 14.000 HEKTARA

Buktinja kod Tomislava i dalje gori, Hrvatska poslala kanadere

Piše 24sata,
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Buktinja kod Tomislava i dalje gori, Hrvatska poslala kanadere
Foto: Općina Tomislavgrad - ured načelnika/Facebook
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"Zahvaljujući brzim i koordiniranim aktivnostima vatrogasaca i operativnih snaga na terenu, vatra noćas nije probila obrambenu liniju prema Vranu", javlja načelnik Tomislavgrada...

Veliki požar kod Tomislavgrada, zbog kojeg je dim prekrio i Dalmaciju, i dalje je aktivan. 

POGLEDAJTE VIDEO:

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Snimka požara zbog kojeg je i Dalmacija u dimu VIDEO
Snimka požara zbog kojeg je i Dalmacija u dimu | Video: Facebook

- Vatrena linija se nalazi na potezu Zlopolje, Trebiševo, Mala i Velika Kapavica, Bunari i dalje put između Lipskog gaja i Mandina Sela prema Srđanima i spoju s putem prema Oplećanima - javlja u ponedjeljak ujutro Ivan Buntić, načelnik općine Tomislavgrad i odmah nastavlja:

VELIKI POŽAR KOD TOMISLAVGRADA VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'
VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'

- Zahvaljujući brzim i koordiniranim aktivnostima vatrogasaca i operativnih snaga na terenu, vatra noćas nije probila obrambenu liniju prema Vranu.

Očekuje se dolazak kanadera, nastavljeno je rasjecanje šume i širenje puteva strojevima.

U ovom požaru kod Tomislavgrada zahvaćeno je oko 14.000 hektara.

POŽAR U BIH Kanaderi u Rami zaustavili širenje požara, u Tomislavgradu pogođeno 14.000 hektara
Kanaderi u Rami zaustavili širenje požara, u Tomislavgradu pogođeno 14.000 hektara

U gašenju požara u BiH i danas sudjeluju dva hrvatska kanadera.

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VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'
VELIKI POŽAR KOD TOMISLAVGRADA

VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'

Sve raspoložive snage su na terenu i nastoje požar staviti pod kontrolu. U gašenju sudjeluju i strojevi koji uspješno rade na izgradnji protupožarnih puteva i zaustavljaju širenje vatre prema ugroženim područjima, poručuju iz Tomsilavagrada u nedjelju poslijepodne. Hrvatska je u pomoć poslala dva kanadera. Za zdrave ljude izmjerene vrijednosti lebdećih čestica ne bi trebale predstavljati probleme, ali bi se starije osobe, mala djeca i osobe koje boluju od bolesti respiratornog sustava i s alergijskim problemima trebale zaštititi tako da ne izlaze vani ili da nose maske. Općina Tomislavgrad jučer je objavila i snimke koje prikazuju stravične razmjere ove buktinje na području između Tomislavgrada i Rame...

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