"Zahvaljujući brzim i koordiniranim aktivnostima vatrogasaca i operativnih snaga na terenu, vatra noćas nije probila obrambenu liniju prema Vranu", javlja načelnik Tomislavgrada...
Buktinja kod Tomislava i dalje gori, Hrvatska poslala kanadere
Veliki požar kod Tomislavgrada, zbog kojeg je dim prekrio i Dalmaciju, i dalje je aktivan.
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- Vatrena linija se nalazi na potezu Zlopolje, Trebiševo, Mala i Velika Kapavica, Bunari i dalje put između Lipskog gaja i Mandina Sela prema Srđanima i spoju s putem prema Oplećanima - javlja u ponedjeljak ujutro Ivan Buntić, načelnik općine Tomislavgrad i odmah nastavlja:
- Zahvaljujući brzim i koordiniranim aktivnostima vatrogasaca i operativnih snaga na terenu, vatra noćas nije probila obrambenu liniju prema Vranu.
Očekuje se dolazak kanadera, nastavljeno je rasjecanje šume i širenje puteva strojevima.
U ovom požaru kod Tomislavgrada zahvaćeno je oko 14.000 hektara.
U gašenju požara u BiH i danas sudjeluju dva hrvatska kanadera.
U tijeku je angažiranje 2️⃣ Canadaira CL-415 pri pružanju pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju 🔥 na području općine Prozor-Rama❗️ pic.twitter.com/gJWu6eVkEu— MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) September 7, 2026
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