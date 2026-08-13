Požar na Braču još aktivan. Bura bi mogla stvoriti problem

Požar koji je u četvrtak tijekom noći izbio iznad Pučišća na Braču još je aktivan, evakuirano je oko 50 većinom turista, a tijekom iduće noći očekuje se bura koja bi mogla rasplamsavati vatrenu stihiju koja je do sada opožarila 250 hektara pretežito šume, izvijestili su iz DVD-a Supetar

Pokretanje videa... VIDEO Požar trave, niskog raslinja i šume na Braču | Video: Hrvatska vatrogasna zajednica

" Vatreni plamen bio je zaprijetio kućama u Pučišćima te je iz apartmana ugroženih kuća evakuirano oko 50 pretežito turista koji se vraćaju u te kuće nakon što su one obranjene od naleta požara," rekli su Hini u DVD-u Supetar u četvrtak poslijepodne. Na terenu je, kako su kazali u supetarskom DVD-u, angažirano 120 vatrogasaca s 34 vatrogasna vozila među kojim je 46 vatrogasca s 13 vozila koji su s kopna stigli u pomoć gasiteljima na Braču. Vatrogasci očekuju iduće noći pojačanu buru koja bi mogla razbuktati vatreni plamen te će na požarištu cijelu noć boraviti gasitelji. Trenutačno iz zraka gasiteljima pomažu dva kanadera. Tijekom dana bila su angažirana četiri kanadera i dva zračna traktora na gašenju ovog požara na Braču.