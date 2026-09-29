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IZGORJELO 5000 HEKTARA

Požar na Braču od 10. rujna proglašen ugašenim

Piše HINA,
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Požar na Braču od 10. rujna proglašen ugašenim
Foto: Čitatelj 24sata
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U splitskoj se policiji doznaje kako još uvijek traje očevid na požarištu

Požar na Braču, koji je prije 18 dana buknuo između Ložišća i Bobovišća te je izgorjelo oko 5.000 hektara borove šume, niskog raslinja i trave, službeno je proglašen ugašenim, no još uvijek se ne zna kako je do njega došlo.

U splitskoj se policiji doznaje kako još uvijek traje očevid na požarištu nakon kojega bi se trebalo doznati kako je poža izbio.

Vatra je buknula 10. rujna navečer, a vatra se zbog jakog vjetra i nepristupačnog terena proširila prema uvalama Duboka, Lučice, Osibova i prema mjestu Milna. Tijekom intervencije su spašeni stambeni objekti, dok je kod Milne obavljena evakuacija oko 700 ljudi morskim putem, te su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.

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Zbog velike vatre bio je prekinut i promet na lokalnim cestama, a s vatrom su se danima borile stotine vatrogasaca iz cijele zemlje. Na terenu su im velika pomoć bile i zračne snage koje su, osim tog požara, te dane gasile i druge požare po Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Gašenje požara na Braču gasiteljima je otežavala bura koja je puhala i iako su vatrogasci u par navrata uspjeli stabilizirati stanje na požarištu vatra se ponovno aktivirala. Požar je lokaliziran prije deset dana.

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