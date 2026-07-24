Požar na Braču progutao 11 hektara šume: Vatrogasci cijelu noć dežurali na požarištu

Na požarištu u uvali Konapikovoj, na području općine Postira na Braču ove noći dežura 38 vatrogasca s 10 vatrogasnih vozila spremnih za intervenciju ako bi se ponovo rasplamsao plamen koji je lokaliziran, izvijestili su u noći s četvrtka na petak iz DVD-a Supetar.

"U požaru koji je planuo u poslijepodnevnim satima na tri mjesta u uvali Konapikovoj u popodnevnim satima izgorjelo je 11 hektara šume i niskog raslinja, ali vatra nije ugrožavala kuće," rekli su Hini vatrogasci iz Supetra. U jutarnjim satima će se na temelju stanja na požarištu odlučiti hoće li vatrogasci i dalje ostati na njemu.

Županijski vatrogasni operativni centar Split dojavu o požaru zaprimio je u 15 sati. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu.U poslijepodnevnim satima gašenju požara sudjelovalo je 56 vatrogasca a pomagala su i dva kanadera i jedan Air tractor.