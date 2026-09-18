Požar na Čvrsnici ne jenjava: U gašenju opet hrvatski kanaderi

Požar koji je izbio na području planine Čvrsnice u Bosni i Hercegovini i dalje je aktivan te se širi prema Malom Vilincu i Risovcu. Zbog iznimno nepristupačnog terena vatrogasnim vozilima nije moguće doći do požarišta, pa su opet angažirane zračne snage. Prema informacijama Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar se nalazi na lokalitetu Razvale na području općine Jablanica, piše Blidinje.net.

Tijekom jučerašnjeg dana u gašenju je sudjelovao helikopter Oružanih snaga BiH koji je izveo deset izbačaja vode. U petak ujutro opet su angažirana i dva hrvatska kanadera..

U tijeku je angažiranje 2️⃣ Canadaira CL-415 na pružanju pomoći 🇧🇦 u gašenju 🔥na području općine Jablanica❗️ pic.twitter.com/2EWxDRBtNN — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) September 18, 2026

Zračne snage trebale bi pomoći u zaustavljanju širenja požara i stavljanju vatrene fronte pod nadzor.

Požar je posebno zahtjevan zbog konfiguracije terena, a pristup vatrogascima dodatno otežava činjenica da do pojedinih dijelova požarišta nije moguće doći kopnenim putem.