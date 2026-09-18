Obavijesti

News

Komentari 0
TEREN IZNIMNO TEŽAK

Požar na Čvrsnici ne jenjava: U gašenju opet hrvatski kanaderi

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Požar na Čvrsnici ne jenjava: U gašenju opet hrvatski kanaderi
Foto: Blidinje.net
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Požar je posebno zahtjevan zbog konfiguracije terena, a pristup vatrogascima dodatno otežava činjenica da do pojedinih dijelova požarišta nije moguće doći kopnenim putem.

Požar koji je izbio na području planine Čvrsnice u Bosni i Hercegovini i dalje je aktivan te se širi prema Malom Vilincu i Risovcu. Zbog iznimno nepristupačnog terena vatrogasnim vozilima nije moguće doći do požarišta, pa su opet angažirane zračne snage. Prema informacijama Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar se nalazi na lokalitetu Razvale na području općine Jablanica, piše Blidinje.net.

Tijekom jučerašnjeg dana u gašenju je sudjelovao helikopter Oružanih snaga BiH koji je izveo deset izbačaja vode. U petak ujutro opet su angažirana i dva hrvatska kanadera..

Zračne snage trebale bi pomoći u zaustavljanju širenja požara i stavljanju vatrene fronte pod nadzor.

Požar je posebno zahtjevan zbog konfiguracije terena, a pristup vatrogascima dodatno otežava činjenica da do pojedinih dijelova požarišta nije moguće doći kopnenim putem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!
ŠOK ZA VOZAČE

Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!

Hrvatsku u utorak čeka novo veliko poskupljenje goriva
Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove
POŽAR TIJEKOM GRADNJE

Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove

Vatra se unutar kompleksa zavukla između zidova, a vatrogasci su na terenu...
Pogledajte lice EU povjerenika kada mu je Bosanac rekao da Hrvatska neće biti smetlište
GOSPIĆ-SVJETSKA TEMA

Pogledajte lice EU povjerenika kada mu je Bosanac rekao da Hrvatska neće biti smetlište

Kako Vlada Republike Hrvatske već mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj slučaj ilegalnog uvoza opasnog otpada i ekocida u schengenskom području, pozvao sam Komisiju da nastavi pratiti ovaj slučaj, poručio je Gordan Bosanac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026