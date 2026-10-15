Obavijesti

News

Komentari 5
ŠTO SE ZBIVA?

DRAMA Tanker u rumunjskim teritorijalnim vodama pogođen dronom? Izbio je požar...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
DRAMA Tanker u rumunjskim teritorijalnim vodama pogođen dronom? Izbio je požar...
Foto: Marine Traffic
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Svi članovi posade, kojih je ukupno 17, nalaze se na sigurnom i nitko nije ozlijeđen...

Tanker Yara J, koji plovi pod zastavom Komora, navodno je večeras pogođen dronom u rumunjskim teritorijalnim vodama Crnog mora. Incident se dogodio nedaleko od luke Sulina na ušću Dunava, a nakon udara na brodu je izbio požar. Prema prvim informacijama, tanker se nalazio između osam i deset nautičkih milja od obale kada je došlo do eksplozije. Vatra je brzo zahvatila dio broda, zbog čega su rumunjske službe odmah pokrenule akciju spašavanja. Na mjesto događaja uputili su spasilački brod, no posada tankera uspjela je ugasiti požar vlastitim snagama, piše Euronews. 

Svi članovi posade, kojih je ukupno 17, nalaze se na sigurnom i nitko nije ozlijeđen. Identitet posade nije potpuno jasan, budući da različiti izvori spominju državljane Sirije, Indije i Irana. Kapetan tankera je ubrzo izvijestio pomorske vlasti da je situacija pod kontrolom te da im dodatna pomoć više nije potrebna.

11 članova posade spašeno Brod planuo u Crnom moru, dvoje mrtvih: Ukrajina tvrdi da su ga napali ruski dronovi
Brod planuo u Crnom moru, dvoje mrtvih: Ukrajina tvrdi da su ga napali ruski dronovi

Obalna straža potvrdila je izbijanje i gašenje požara, ali zasad nisu službeno potvrdili da je uzrok dronom. Zanimljivo je da je rumunjsko Ministarstvo nacionalne obrane ranije istog dana zabilježilo ulazak nepoznate zračne mete u njihov zračni prostor, zbog čega su podignuta dva borbena zrakoplova F-16.

Pitanje tereta i točnog odredišta broda Yara J trenutno je predmet brojnih nagađanja. Neka izvješća sugeriraju da je brod bio prazan, odnosno u balastu, te da je stigao iz turske luke Yalova čekajući ulazak u dunavski kanal.

S druge strane, rumunjska javna televizija tvrdi da je tanker čekao priliku za nastavak plovidbe prema ukrajinskoj luci Izmail, gdje je trebao ukrcati naftne derivate. Postoje i navodi da je brod prevozio kemijske proizvode ili ugljen namijenjen za Ukrajinu, što dodatno komplicira cijelu priču.

POTPUNI POTOP Poljaci su ponizili Rumunje u Varšavi! Ovakav debakl im se nije dogodio od 1977. godine
Poljaci su ponizili Rumunje u Varšavi! Ovakav debakl im se nije dogodio od 1977. godine

Radi se o kemijsko-naftnom tankeru dugačkom 118 metara i širokom 19 metara, koji je izgrađen 2001. godine. Ako se potvrdi da je dron namjerno gađao brod, ovo će biti prvi put od početka rata u Ukrajini da je brod pogođen u teritorijalnim vodama zemlje članice NATO-a.

Rumunjsko Ministarstvo obrane oglasilo se priopćenjem u kojem ističu oprez u vezi s donošenjem brzopletih zaključaka. Naveli su kako njihovi radarski sustavi nisu izravno detektirali dron koji bi se kretao prema samom tankeru u trenutku incidenta.

Zbog toga je pokrenuta temeljita provjera kako bi nadležne službe sa sigurnošću utvrdile što se točno dogodilo.

​- U tijeku je provjera kako bi se utvrdilo je li brod doista pogođen dronom - izjavio je ministar obrane Radu Miruță.

Planiran je tehnički pregled broda u luci Constanța kako bi se utvrdio točan uzrok oštećenja i požara. Očekuje se da će taj pregled dati konačne odgovore na brojna pitanja koja su se pojavila nakon ovog neobičnog događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!
U MJESTU KULA

STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!

Kako je objavila PU požeško-slavonska, sve se odvilo u Ulici Stjepana Radića kod kućnog broja 19 u mjestu Kula. Očevid je u tijeku
Što to budući potpredsjednik Sabora radi s 'kraljem žira'? 'Surađujemo, nismo prijatelji...'
AMIR HODŽIĆ I PEZEROVIĆ

Što to budući potpredsjednik Sabora radi s 'kraljem žira'? 'Surađujemo, nismo prijatelji...'

Zijad Pezerović vodi županijsko vijeće Bošnjaka, koje je snažno stalo iza Armina Hodžića u kampanji kada su Bošnjaci dobili svog zastupnika koji je u koaliciji s HDZ-om. Pezerović je ušao i u nacionalno predsjedništvo...
Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'
MISTERIOZNI NESTANAK

Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'

'On je inače povučen dečko, nije mi spominjao prijatelje koje bih mogao nazvati, ali je i naivan na što sam ga uvijek upozoravao, tako da postoji velika mogućnost da su ga vrbovali u nekoj sekti', govori očajni otac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026