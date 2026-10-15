DRAMA Tanker u rumunjskim teritorijalnim vodama pogođen dronom? Izbio je požar...

Tanker Yara J, koji plovi pod zastavom Komora, navodno je večeras pogođen dronom u rumunjskim teritorijalnim vodama Crnog mora. Incident se dogodio nedaleko od luke Sulina na ušću Dunava, a nakon udara na brodu je izbio požar. Prema prvim informacijama, tanker se nalazio između osam i deset nautičkih milja od obale kada je došlo do eksplozije. Vatra je brzo zahvatila dio broda, zbog čega su rumunjske službe odmah pokrenule akciju spašavanja. Na mjesto događaja uputili su spasilački brod, no posada tankera uspjela je ugasiti požar vlastitim snagama, piše Euronews.

Svi članovi posade, kojih je ukupno 17, nalaze se na sigurnom i nitko nije ozlijeđen. Identitet posade nije potpuno jasan, budući da različiti izvori spominju državljane Sirije, Indije i Irana. Kapetan tankera je ubrzo izvijestio pomorske vlasti da je situacija pod kontrolom te da im dodatna pomoć više nije potrebna.

Obalna straža potvrdila je izbijanje i gašenje požara, ali zasad nisu službeno potvrdili da je uzrok dronom. Zanimljivo je da je rumunjsko Ministarstvo nacionalne obrane ranije istog dana zabilježilo ulazak nepoznate zračne mete u njihov zračni prostor, zbog čega su podignuta dva borbena zrakoplova F-16.

Pitanje tereta i točnog odredišta broda Yara J trenutno je predmet brojnih nagađanja. Neka izvješća sugeriraju da je brod bio prazan, odnosno u balastu, te da je stigao iz turske luke Yalova čekajući ulazak u dunavski kanal.

S druge strane, rumunjska javna televizija tvrdi da je tanker čekao priliku za nastavak plovidbe prema ukrajinskoj luci Izmail, gdje je trebao ukrcati naftne derivate. Postoje i navodi da je brod prevozio kemijske proizvode ili ugljen namijenjen za Ukrajinu, što dodatno komplicira cijelu priču.

Radi se o kemijsko-naftnom tankeru dugačkom 118 metara i širokom 19 metara, koji je izgrađen 2001. godine. Ako se potvrdi da je dron namjerno gađao brod, ovo će biti prvi put od početka rata u Ukrajini da je brod pogođen u teritorijalnim vodama zemlje članice NATO-a.

Rumunjsko Ministarstvo obrane oglasilo se priopćenjem u kojem ističu oprez u vezi s donošenjem brzopletih zaključaka. Naveli su kako njihovi radarski sustavi nisu izravno detektirali dron koji bi se kretao prema samom tankeru u trenutku incidenta.

Zbog toga je pokrenuta temeljita provjera kako bi nadležne službe sa sigurnošću utvrdile što se točno dogodilo.

​- U tijeku je provjera kako bi se utvrdilo je li brod doista pogođen dronom - izjavio je ministar obrane Radu Miruță.

Planiran je tehnički pregled broda u luci Constanța kako bi se utvrdio točan uzrok oštećenja i požara. Očekuje se da će taj pregled dati konačne odgovore na brojna pitanja koja su se pojavila nakon ovog neobičnog događaja.