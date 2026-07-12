Požar na Korčuli stavljen pod kontrolu. Stradali su vinogradi i maslinici, vatra prijetila kućama

Požar na Korčuli stavljen je pod kontrolu nakon više od 24 sata borbe s vatrenom stihijom. Fronta duga četiri kilometra palila je sve pred sobom, a tijekom noći prijetila je kućama i nepristupačnom terenu između Blata i Smokvice, piše Net.hr.

U gašenju su sudjelovali vatrogasci s Korčule, iz Dubrovačko-neretvanske županije te pojačanja iz ostatka Hrvatske, uz pomoć kanadera i Air Tractora. Od velike pomoći bila je i kiša koja je tijekom noći usporila širenje požara, a pred jutro vatrogascima omogućila da ga stave pod kontrolu.

Korčula: Jutro na požarištu između Smokvice i Blata | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nikša Miletić, zapovjednik Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik za RTL Danas rekao je kako su vatrogasci uspjeli zaštititi najugroženije dijelove požarišta.

- Pokrili smo sve rubne dijelove, sada smo pokrili ono što je najkritičnije. Pomalo ga zbijamo, a kuće nisu ugrožene - rekao je.

Korčula: Jutro na požarištu između Smokvice i Blata | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prema prvim procjenama, između Blata i Smokvice izgorjelo je oko 550 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Vatra je zahvatila i dio vinograda, maslinika i drugih poljoprivrednih površina.

Mještani koji su požar promatrali iz neposredne blizine ne skrivaju koliko su ih ti prizori potresli.

- Neugodno je bilo, žalosno. Bilo je jako blizu kuća. Stradali su vinogradi i maslinici - rekao je Ivo Žaklić iz Korčule.

- Skidam kapu ovima koji gase s kanaderima, neka izdrže, ali i ovima na kopnu - rekao je Ivan iz Čare.