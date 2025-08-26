Požar na Šolti pod nadzorom, izgorjelo 6 hektara šume

Požar koji je buknuo ponedjeljak popodne kod Stomorske na otoku Šolti, još nije lokaliziran, ali je stavljen pod kontrolu vatrogasaca, doznaje se u utorak u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split (ŽVOC). Vatra je planula nešto poslije 15 sati u Gornjoj Krušici kod Stomorske, a izgorjelo je šest hektara borove šume i niskog raslinja.

Na teren su poslani svi otočki vatrogasci, a u jednom momentu bilo 40-tak s deset vatrogasnih vozila te kanader i air tractor. Tijekom kasnog popodneva na Šoltu je poslano i 18 vatrogasaca sa četiri vozila iz Splita i Omiša.

"Trenutno je situacija na terenu pod kontrolom i stanje se još uvijek sanira. Na požarištu su četiri vozila i deset vatrogasaca iz DVD- a Šolta. Požar još nije proglašen lokaliziranim, ali je stanje stabilno i uskoro očekujemo da će zapovjednik proglasiti lokalizaciju požara. Za sada ne prijeti nikakva opasnost. U požaru nije bilo oštećenja kuća i drugih objekata", rekao je dežurni u splitskom Županijskom vatrogasno-operativnom centru.

U gašenju požara su sudjelovali kanaderi i air traktor. Ukupno tri kanadera koji nisu u isto vrijeme gasili već su se izmjenjivali, dodaju iz ŽVOC-a.