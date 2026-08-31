Građane su zamolili da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak te da se ne približavaju mjestu požara
SLUŽBE NA TERENU
VIDEO Veliki požar u Karlovcu! Gori na području tvrtke, stiglo i upozorenje: 'Zatvorite prozore'
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Grad Karlovac na službenoj je Facebook stranici objavio kako je izbio požar u objektu tvrtke Nova Chem na području Male Švarče.
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- Vatra se proširila na skladište Gavranovića. U tijeku je lokaliziranje i gašenje požara te zaštita okolnih objekata - napisali su.
Građane su zamolili da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.
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