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VIDEO Veliki požar u Karlovcu! Gori na području tvrtke, stiglo i upozorenje: 'Zatvorite prozore'

Piše Ivan Štengl,
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VIDEO Veliki požar u Karlovcu! Gori na području tvrtke, stiglo i upozorenje: 'Zatvorite prozore'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Građane su zamolili da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak te da se ne približavaju mjestu požara

Grad Karlovac na službenoj je Facebook stranici objavio kako je izbio požar u objektu tvrtke Nova Chem na području Male Švarče.

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karlovac požar VIDEO
karlovac požar | Video: Čitatelj 24sata

- Vatra se proširila na skladište Gavranovića. U tijeku je lokaliziranje i gašenje požara te zaštita okolnih objekata - napisali su.

Građane su zamolili da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.

Foto: Čitatelj 24sata

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