VIDEO Veliki požar u Karlovcu! Gori na području tvrtke, stiglo i upozorenje: 'Zatvorite prozore'

Grad Karlovac na službenoj je Facebook stranici objavio kako je izbio požar u objektu tvrtke Nova Chem na području Male Švarče.

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- Vatra se proširila na skladište Gavranovića. U tijeku je lokaliziranje i gašenje požara te zaštita okolnih objekata - napisali su.

Građane su zamolili da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.