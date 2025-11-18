Požar u Vjesniku je zahvatio arhivu Porezne uprave i Ministarstva demografije

Kako za 24sata potvrđuju iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, požar u zgradi Vjesnika zahvatio je arhivu Porezne uprave i Ministarstva demografije, dok je njihova arhiva ostala sačuvana.

- Sad su naše kolege to obišle, naša je arhiva sačuvana, kažu nam u Ministarstvu. Ne znaju kako ju je požar zaobišao, ali jest.

Prema informacijama Miistarstva prostornog uređenja, imaju ugovor s Poreznom upravom i Ministarstvom demografije o korištenju prostora u Vjesnikovoj zgradi, sad izgorjeloj.

- Njihove arhive su bile zahvaćene požarom, prema našim informacijama većina njihove arhive je bila zahvaćena, ne znamo što je sve u njoj bilo. Prema ugovoru s njima, Porezna je na sedmom, osmom, devetom i desetom katu, mi smo na 15., kažu u Ministarstvu graditeljstva.

Poreznoj upravi smo poslali upit što se nalazi u njihovim arhivama u Vjesnikovoj zgradi, i je li išta od toga digitalizirano i spremljeno i na nekom drugom mjestu.

Na pitanje je li ikad prije bilo problema s instalacijama ili slično, u Ministarstvu državne imovine odgovaraju kako problema nije bilo, ali i da je zgrada stara. Još ne znaju što je uzrok požara, koji je, prema njima dosad dostupnim informacijama, krenuo na 15. katu. Istraga će pokazati kako je do njega došlo. U zgradi su isključeni plin i električna energija, nasreću nema ozlijeđenih.

Na pitanje je li u zgradi bilo čuvara, zaštitara, u Ministarstvu kažu kako je bilo u aneksu pored, gdje inače rade njihovi službenici. Nisu sigurni je li nekog bilo i u glavnoj zgradi, koja je gorila.

Država je suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik zajedno s drugim pravnim osobama. Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom.



Ministarstvo je priopćilo da će poduzeti sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa.