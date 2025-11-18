Obavijesti

News

Komentari 18
IZGORJELE ARHIVE

Požar u Vjesniku je zahvatio arhivu Porezne uprave i Ministarstva demografije

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 7 min
Požar u Vjesniku je zahvatio arhivu Porezne uprave i Ministarstva demografije
138
Foto: Čitatelj 24sata

U Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kažu da njihova arhiva nije izgorjela, požar ju je zaobišao. Ne znaju što je bilo u ostalim arhivama, s njima su imali ugovor

Kako za 24sata potvrđuju iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, požar u zgradi Vjesnika zahvatio je arhivu Porezne uprave i Ministarstva demografije, dok je njihova arhiva ostala sačuvana. 

Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu
100
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Sad su naše kolege to obišle, naša je arhiva sačuvana, kažu nam u Ministarstvu. Ne znaju kako ju je požar zaobišao, ali jest. 

Pokretanje videa...

Čitatelji snimili kako gori Vjesnik 02:07
Čitatelji snimili kako gori Vjesnik | Video: čitatelj/24sata

Prema informacijama Miistarstva prostornog uređenja, imaju ugovor s Poreznom upravom i Ministarstvom demografije o korištenju prostora u Vjesnikovoj zgradi, sad izgorjeloj.

- Njihove arhive su bile zahvaćene požarom, prema našim informacijama većina njihove arhive je bila zahvaćena, ne znamo što je sve u njoj bilo. Prema ugovoru s njima, Porezna je na sedmom, osmom, devetom i desetom katu, mi smo na 15., kažu u Ministarstvu graditeljstva. 

Poreznoj upravi smo poslali upit što se nalazi u njihovim arhivama u Vjesnikovoj zgradi, i je li išta od toga digitalizirano i spremljeno i na nekom drugom mjestu. 

Na pitanje je li ikad prije bilo problema s instalacijama ili slično, u Ministarstvu državne imovine odgovaraju kako problema nije bilo, ali i da je zgrada stara. Još ne znaju što je uzrok požara, koji je, prema njima dosad dostupnim informacijama, krenuo na 15. katu.  Istraga će pokazati kako je do njega došlo. U zgradi su isključeni plin i električna energija, nasreću nema ozlijeđenih. 

3
Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

Na pitanje je li u zgradi bilo čuvara, zaštitara, u Ministarstvu kažu kako je bilo u aneksu pored, gdje inače rade njihovi službenici. Nisu sigurni je li nekog bilo i u glavnoj zgradi, koja je gorila. 

Država je suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik zajedno s drugim pravnim osobama. Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom.

Ministarstvo je priopćilo da će poduzeti sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
Izgorjela zgrada Vjesnika, požar je pod kontrolom: 'Jako je teško ovo gledati, velika je ovo tuga'
UŽAS U ZAGREBU

Izgorjela zgrada Vjesnika, požar je pod kontrolom: 'Jako je teško ovo gledati, velika je ovo tuga'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širi ventilacijama i kanalima. Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar sa svih strana. Podigli su i autoljestve...
Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara
VATRA PROGUTALA VJESNIK

Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara

Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, rekao je Siniša Jembrih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025