Gašenje je u tijeku, a požar je pod kontrolom te se ne bi trebao širiti
BUKTINJA
POŽAR U ZADRU Na terenu 20 vatrogasaca i dva Air Tractora
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Dojava o požaru otvorenog prostora na području Plovanija u Zadru vatrogascima je stigla u ponedjeljak oko 11.55 sati. Na terenu je ukupno 20 vatrogasaca JVP-a Zadar i DVD-a Zadar, a iz zraka pomažu gasiti i dva protupožarna zrakoplova Fire Boss, potvrdili su nam iz JVP Zadar.
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Gašenje je u tijeku, a požar je pod kontrolom te se ne bi trebao širiti.
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