Razorni šumski požari šire se jugom Europe, a najgore je u Španjolskoj, Grčkoj i Italiji. Na Sardiniji na jugu Italije više od tisuću ljudi moralo je napustiti svoje domove zbog vatrene stihije.

U nedjelju su lokalne vlasti proglasile izvanredno stanje na Sardiniji zbog, kako navode, neviđene katastrofe.

- Još uvijek nije moguće procijeniti štetu koju su uzrokovali požari i dalje aktivni na području Oristano. Vegetacija je uništena, tvrtke i domovi spaljeni, a životinje ubijene - rekao je Christian Solinas, predsjednik regije Sardinija.

Regionalni glasnogovornik Ignazio Artissu rekao je za CNN kako je izgorjelo oko 20 tisuća hektara površine i da je šteta ogromna. Većina požara sada je ugašena.

S požarima koje je potaknuo val vrućine bore se i Grčka i Španjolska. U Grčkoj je na terenu preko 700 vatrogasaca koji se bore sa šumskim požarima.

Grčka se uz to priprema na ekstremni toplotni val s temperaturama koje bi trebale rasti do 44 stupnjeva Celzijusa u narednim danima, a očekuje se da će val vrućina potrajati sve do 8.kolovoza.

Grčka je i u prošlosti patila od ekstremnih vrućina, ali se procjenjuje da će ovaj naredni val biti rekordan.

- Želim naglasiti da će kolovoz biti težak. Meteorolozi nas upozoravaju da nas od kraja sljedećeg tjedna vjerojatno čeka još jedan toplinski val. Zbog toga je važno da budemo pripravni sve dok službeno ne završi razdoblje gašenja požara - rekao je grčki premijer Kyriakos Mitsotakis.

Jug Europe u najvećoj je opasnosti od klimatskih promjena.

- Ako nešto hitno ne poduzmemo, a pod 'hitno' mislim 'sada', tada će klimatska kriza potpuno izmaći kontroli - rekao je potpredsjednik Europske Komisije Frans Timmermans.

Ništa bolje nije ni u Španjolskoj. Više od 1700 hektara izgorjelo je u katalonskim regijama Conca de Barbera i Anoia. U Lietoru u regiji Castilla-La Mancha tijekom vikenda je izgorjelo više od 2500 hektara.

Iako u Portugalu u posljednjih 10 dana nije bilo novih požara, radi se o državi koja je najgore u Europi pogođena šumskim požarima.

- Portugal je očito najviše pogođen požarima u Europi. Prosječno godišnje izgori 136.000 hektara. To je 31% više nego u Španjolskoj, unatoč tome što Portugal ima 80% manje šumske površine - piše ANP.

Sljedećih dana i Hrvatsku očekuje toplinski val, četvrti po redu ovog ljeta. Najgore će biti u četvrtak i petak a temperature će se penjati i do 37 stupnjeva, a dodatno situaciju pogoršava i činjenica da će i noći biti dosta vruće i sparne.

Severe Weather piše kako će temperature na području Mediterana i Balkanskog poluotoka vrlo vjerojatno biti iznad prosjeka za ovo razdoblje. Dnevne temperature mogle bi u mnogim mjestima doseći 40°C, posebno u dolinama i ravnicama gdje obično dolazi do zagrijavanja zračne mase. U dijelovima Srbije, Sjeverne Makedonije, Rumunjske, Bugarske, Albanije i Grčke bi popodnevne temperature mogle biti između 40 i 45 stupnjeva Celzijusa.

Osim toga, ogroman saharski oblak prašine širi se Mediteranom u srednju Europu. Utjecat će na kvalitetu zraka iznad Sredozemlja, Balkanskog poluotoka, istočne Europe i južne Skandinavije.