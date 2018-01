Pozdravljaju me i oni koje sam priveo, većina se javi u prolazu

Najljepše je riješiti neki slučaj. Posebno je zadovoljstvo ljudima vratiti imovinu za koju su mislili da je izgubljena. Ovog ljeta ukrali su skupocjeni brdski bicikl švicarskom gostu koji se njime profesionalno "off road" vozi po Alpama. To mu je uništilo ljetovanje i već se cijela obitelj htjela vratiti kući. Došli su od mene u ured po potvrdu da je bicikl ukraden da ga mogu pravdati osiguranju. A mi smo slučaj već bili riješili istog dana pa je umjesto potvrde dobio svog ljubimca natrag. I on i supruga i troje djece od sreće je doslovno skočilo na mene i izgrlilo me! Ostali smo u kontaktu, rekao nam je to zadarski policajac Zlatko Benčak te dodao da su gosti bili presretni i da su otišli doma s izvrsnim dojmovima o našoj zemlji te su rekli da će se obavezno ponovo vratiti.

Foto: PUZD

On je dobitnik ovogodišnjeg priznanja Grada Zadra "Nasmiješeno sunce" za rad i doprinos turističkoj sezoni. Kriminalistički policijski inspektor Prve policijske postaje Zadar u policiji radi 25 godina, a rukovoditelji su ga predložili za nagradu zbog, kako kažu, iznimne kvalitete, profesionalnost i empatiju nužne za kvalitetno obavljanje njegovih zadaća.

To nije uvijek jednostavno s obzirom da je Zadar mali gradi pa svaki i najmanji kriminalac prvo upozna svakog zadarskog policajca.

- Pa svakodnevno susrećem ljude koje sam privodio. Većina mi se javi u prolazu i nikad nisam imao neugodnosti. Vrlo je bitno biti fer i korektan te ljudima ljudski objasniti u kakvoj su situaciji te što će se dalje događati, da znaju. Veliko mi je zadovoljstvo kad vidim da su neki od njih otišli s kriminalnog puta, zasnovali obitelj, pronašli posao i vratili se na pravi put - kaže nam "nasmiješeni" policajac. Najteži dio posla su mu, kaže, dugoročna krim istraživanja te poslovi s očevida, pogotovo kad ima i umrlih i kad su u pitanju mladi ljudi. Benčak zato pazi da teške emocije izbaci iz sebe, a za to ima dva načina.

Foto: PUZD

- Aktivno se be bavim treniranjem, ali jako volim voziti bicikl. Nisam sportaš u pravom smislu riječi, ali vozim zadnjih pet-šest godina pa mogu odvoziti preko 100 kilometara u komadu. Kad ne radim, ruksak na rame pa gdje god hoću, imamo tih biciklističkih staza kroz prirodu. Nakon toga se osjećam super, ispušem se istresem psihički i fizički, budem kao novi čovjek koji je ostavio iza sebe sav svoj teret. Drugi ispušni ventil mi je pjevanje. Član sam klape Ponistra iz Crnog i jako volim pjevati. Pjevam cijeli život i volim zabavljati ljude pa ponekad uzmem i gitaru u ruku. Ljeti i oko Božića nastupamo s klapom i u tome zbilja uživam. Imam dobar raspon glasa pa mogu pjevati sve glasove, a najčešće sam bariton. Zadnje četiri godine pjevam klapsko pjevanje i zbilja guštam u tome. To je za mene duhovno opuštanje, uvijek sam se nadao dobiti priliku za pjevati u klapi, a poseban gušt mi je pjevati u akustičnoj crkvi Svetog Frane - kaže Benčak.

Foto: PUZD