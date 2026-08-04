POŽEGA Na zapadu grada sudar četiri auta, ima i ozlijeđenih

Nekoliko ljudi je ozlijeđeno u sudaru četiri automobila u Požegi, dojavljeno je policiji oko 22.30 sati, navode iz PU požeško-slavonske.

Kako navode, nesreća je bila na zapadu grada raskrižju ulica Pavla Radića, Frankopanske i Zrinske. Kako navode lokalni portali, ozlijeđeno je jedno dijete te su svi prevezeni u bolnicu u Požegu.

Očevid je u tijeku, a više informacija trebalo bi biti poznato tijekom srijede.