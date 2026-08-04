Obavijesti

News

Komentari 0
OČEVID TRAJE

POŽEGA Na zapadu grada sudar četiri auta, ima i ozlijeđenih

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
POŽEGA Na zapadu grada sudar četiri auta, ima i ozlijeđenih
2
Foto: Požeški.hr
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako navode, nesreća je bila na zapadu grada raskrižju ulica Pavla Radića, Frankopanske i Zrinske. Kako navode lokalni portali, ozlijeđeno je jedno dijete te su svi prevezeni u bolnicu u Požegu

Nekoliko ljudi je ozlijeđeno u sudaru četiri automobila u Požegi, dojavljeno je policiji oko 22.30 sati, navode iz PU požeško-slavonske.

Kako navode, nesreća je bila na zapadu grada raskrižju ulica Pavla Radića, Frankopanske i Zrinske. Kako navode lokalni portali, ozlijeđeno je jedno dijete te su svi prevezeni u bolnicu u Požegu.

Očevid je u tijeku, a više informacija trebalo bi biti poznato tijekom srijede.

VATROGASCI NA TERENU VIDEO U velikom požaru kraj Požege izgorjelo 50 hektara strništa i 200 rolo bala...
VIDEO U velikom požaru kraj Požege izgorjelo 50 hektara strništa i 200 rolo bala...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'
NIKAD ZABORAVLJENO

Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'

Čekao sam susret s mladićem kojeg sam snimio u jednome mračnom razdoblju, u ratu, i kojeg nisam vidio 27 godina, kaže Belošević.
Najljepša ljubavna fotografija iz rata: 'Nagnuo se da me poljubi, nisam ni znala hoće li se vratiti'
DIRLJIVA PRIČA MARIJANA I IRE

Najljepša ljubavna fotografija iz rata: 'Nagnuo se da me poljubi, nisam ni znala hoće li se vratiti'

Fotografija Marijana i Ire postala je jedan od simbola ne samo ljubavi, već i povratka, sigurnosti i novog početka
FOTO 36 Celzija pa hladni šok u Njemačkoj: Tuča zatrpala ulice, bilo je i 40 centimetara leda
KAO SREDINA ZIME

FOTO 36 Celzija pa hladni šok u Njemačkoj: Tuča zatrpala ulice, bilo je i 40 centimetara leda

Nagla hladna fronta na zapadu Njemačke donijela je orkanske udare vjetra i tuču te pad temperature sa 36 na samo 19 Celzija. Heimbach i Schwarzenbach su bili najteže pogođeni u ponedjeljak popodne, piše Bild, navodeći da je na nekim mjestima bilo i 40 cm leda u nanosima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026