Kako navode, nesreća je bila na zapadu grada raskrižju ulica Pavla Radića, Frankopanske i Zrinske. Kako navode lokalni portali, ozlijeđeno je jedno dijete te su svi prevezeni u bolnicu u Požegu
OČEVID TRAJE
POŽEGA Na zapadu grada sudar četiri auta, ima i ozlijeđenih
Čitanje članka: < 1 min
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Nekoliko ljudi je ozlijeđeno u sudaru četiri automobila u Požegi, dojavljeno je policiji oko 22.30 sati, navode iz PU požeško-slavonske.
Kako navode, nesreća je bila na zapadu grada raskrižju ulica Pavla Radića, Frankopanske i Zrinske. Kako navode lokalni portali, ozlijeđeno je jedno dijete te su svi prevezeni u bolnicu u Požegu.
Očevid je u tijeku, a više informacija trebalo bi biti poznato tijekom srijede.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+