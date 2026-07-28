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VATROGASCI NA TERENU

VIDEO U velikom požaru kraj Požege izgorjelo 50 hektara strništa i 200 rolo bala...

Piše Bogdan Blotnej,
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VIDEO U velikom požaru kraj Požege izgorjelo 50 hektara strništa i 200 rolo bala...
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Foto: DVD Velika
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Prema neslužbenim informacijama, požar je zahvatio oko 50 hektara strništa, a u vatri je izgorjelo približno 200 rolo bala sijena, što upućuje na veliku materijalnu štetu

Iz još nepoznatog razloga, u utorak oko 13.30 sati planulo je strnište između mjesta Trenkovo i Velika, sjeverno od Požege. Kako su izvijestili vatrogasci, ondje su poslane brojne snage jer je suho raslinje brzo gorjelo i širilo vatru na sve strane.

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Požar između mjesta Trenkovo i Velika VIDEO
Požar između mjesta Trenkovo i Velika | Video: 24sata/facebook

Prema neslužbenim informacijama, požar je zahvatio oko 50 hektara strništa, a u vatri je izgorjelo približno 200 rolo bala sijena, što upućuje na veliku materijalnu štetu. 

Na intervenciji su bili JVP Požeško slavonske županije, DVD Trenkovo,DVD Kaptol, DVD Alilovci te DVD Velika. Do 14.30 sati požar je već stavljen pod kontrolu, no s obzirom na površinu dugo su radili na dogašivanju i dežuranju kako se ne bi negdje iznova rasplamsalo.

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