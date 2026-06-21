Pozelenio bazen Lincolnovog memorijala, uhićen olimpijac: 'Samo sam dotaknuo boju...'

Bivši američki olimpijac David Hearn (67) proveo je pet sati u pritvoru nakon što je u petak uhićen kod reflektirajućeg bazena ispred Lincolnovog memorijala u Washingtonu. Optužen je za uništavanje državne imovine, no on tvrdi da nije učinio ništa loše te da je samo iz znatiželje dotaknuo komad boje koja se već ljuštila s dna bazena, čija je nedavna obnova postala predmet javne polemike.

Hearn, trostruki olimpijac i svjetski prvak u kanuu na divljim vodama, zaustavio se kod bazena tijekom svoje biciklističke vožnje duge 80 kilometara. Kako je ispričao za američke medije, primijetio je komad plave obloge kako se odvaja od dna. Skinuo je rukavicu kako bi opipao materijal. Nedugo zatim prišli su mu pripadnici Parkovne policije i Nacionalne garde te ga uhitili, a snimka incidenta brzo se proširila društvenim mrežama. Hearn odlučno negira optužbe.

Exclusive! RAW VIDEO. Man arrested for vandalizing Lincoln Reflecting Pool. He grabbed the hose that female National Park Service workers were using to clear the algae. Police and National Guard responded. Watch pic.twitter.com/oMIXFqKwEs — emily miller (@emilymiller) June 19, 2026

​- Nisam ništa vandalizirao. Nisam uništio, slomio ni ogulio bilo što. Dok sam shvatio što se događa, već su mi stavljali lisičine - izjavio je Hearn.

Uhićenje se dogodilo u jeku kontroverzi oko bazena. Projekt obnove, koji je predsjednik Donald Trump zagovarao uoči proslave 250. obljetnice neovisnosti SAD-a, koštao je gotovo 14 milijuna dolara. No, samo nekoliko dana nakon završetka radova, voda je pozelenjela od algi, a plava boja, nazvana "plava američke zastave", počela se ljuštiti u velikim komadima. Dok stručnjaci upiru prstom u tehničke propuste, poput starih cijevi koje nisu zamijenjene, predsjednik Trump je za sve okrivio "vandalizam".

Na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je da je uhićeno više osoba te zaprijetio dugim zatvorskim kaznama. Hearn se na sudu treba pojaviti 9. srpnja.