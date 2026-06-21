Obavijesti

News

Komentari 1
OBJAVLJENA SNIMKA

Pozelenio bazen Lincolnovog memorijala, uhićen olimpijac: 'Samo sam dotaknuo boju...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Pozelenio bazen Lincolnovog memorijala, uhićen olimpijac: 'Samo sam dotaknuo boju...'
15

David Hearn (67) optužen je za uništavanje državne imovine, no on tvrdi da nije učinio ništa loše

Bivši američki olimpijac David Hearn (67) proveo je pet sati u pritvoru nakon što je u petak uhićen kod reflektirajućeg bazena ispred Lincolnovog memorijala u Washingtonu. Optužen je za uništavanje državne imovine, no on tvrdi da nije učinio ništa loše te da je samo iz znatiželje dotaknuo komad boje koja se već ljuštila s dna bazena, čija je nedavna obnova postala predmet javne polemike.

KAO BARA FOTO Ni milijuni nisu pomogli: Trumpov bazen kod Lincolnova memorijala ponovno pozelenio
FOTO Ni milijuni nisu pomogli: Trumpov bazen kod Lincolnova memorijala ponovno pozelenio

Hearn, trostruki olimpijac i svjetski prvak u kanuu na divljim vodama, zaustavio se kod bazena tijekom svoje biciklističke vožnje duge 80 kilometara. Kako je ispričao za američke medije, primijetio je komad plave obloge kako se odvaja od dna. Skinuo je rukavicu kako bi opipao materijal. Nedugo zatim prišli su mu pripadnici Parkovne policije i Nacionalne garde te ga uhitili, a snimka incidenta brzo se proširila društvenim mrežama. Hearn odlučno negira optužbe.

​- Nisam ništa vandalizirao. Nisam uništio, slomio ni ogulio bilo što. Dok sam shvatio što se događa, već su mi stavljali lisičine - izjavio je Hearn.

Uhićenje se dogodilo u jeku kontroverzi oko bazena. Projekt obnove, koji je predsjednik Donald Trump zagovarao uoči proslave 250. obljetnice neovisnosti SAD-a, koštao je gotovo 14 milijuna dolara. No, samo nekoliko dana nakon završetka radova, voda je pozelenjela od algi, a plava boja, nazvana "plava američke zastave", počela se ljuštiti u velikim komadima. Dok stručnjaci upiru prstom u tehničke propuste, poput starih cijevi koje nisu zamijenjene, predsjednik Trump je za sve okrivio "vandalizam".

Na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je da je uhićeno više osoba te zaprijetio dugim zatvorskim kaznama. Hearn se na sudu treba pojaviti 9. srpnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'
REZALI AUTO DA IZVUKU ŽENU

JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'

Vatrogasci su morali rezati krov BMW-a, kako bi spasili ženu iz automobila koji se ogromnom brzinom zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji. Do stravične nesreće došlo je oko 1.30 sati
FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta
HOROR U ZAGREBU

FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta

Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu noćas je došlo do stravičnog sudara BMW-a i Audija nakon kojeg je BMW odletio u rasvjetni stup. Morali su intervenirati vatrogasci kako bi izvukli ženu iz smrskanog auta te skinuli muškarca koji je ostao visjeti na vozilu.
Šimunić objavio račune od čak 620.000 eura i poručio: Meni upadaju u hižu, a ovi su zbrinuti
UGOVORI HOKEJSKOG SAVEZA

Šimunić objavio račune od čak 620.000 eura i poručio: Meni upadaju u hižu, a ovi su zbrinuti

Računi se odnose na tvrtku A.T.I. koja bez javne nabave ima milijunske ugovore s Olimpijskim odborom. Viktor Šimunić kaže da su tako dobili poslove i u Hokejskom savezu: Tko je dopustio takvo ugovaranje posla?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026