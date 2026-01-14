Požeška policija oduzela preko dvije tona duhana i 43.000 €! A to im nije ni najveća zapljena

Preko dvije tone duhana bez nadzornih markica otkrila je u suradnji sa Carinskom upravom policija iz Požege. U Policijskoj upravi požeško-slavonskoj na izvanrednoj konferenciji za medije, koja je održana u srijedu, predstavljeni su rezultati dovršenog kriminalističkog istraživanja vezanog uz kazneno djelo nedozvoljene trgovine.

Kako je izvijestio Tihomir Srnović, policijski službenici Policijske uprave požeško-slavonske dovršili su kriminalističko istraživanje nad muškarcem (52), hrvatskim državljaninom s područja Pleternice, kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine.

Na temelju naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, u utorak su policijski službenici Službe kriminalističke policije, u suradnji s djelatnicima Carinske uprave Slavonski Brod, proveli pretragu obiteljske kuće u kojoj osumnjičenik prebiva, dodatne obiteljske kuće koju koristi te osobnog automobila. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto ukupno 2.043 kilograma duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, i to 21,366 kilograma sitno rezanog duhana te 2.021 kilogram listova duhana.

Na konferenciji su sudjelovali glasnogovornica Policijske uprave požeško-slavonske Nikolina Janković, voditelj Službe kriminalističke policije Tihomir Srnović te voditelj Službe za nadzor Carinskog ureda Slavonski Brod Hrvoje Šulentić.

Osim duhana, policija je pronašla i privremeno oduzela ručno izrađenu rezalicu, prešu, ovlaživač duhana, vagu za precizno vaganje, kao i 42.800 eura. Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela, protiv osumnjičenog bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Požegi.

Srnović je tom prilikom istaknuo kako Policijska uprava požeško-slavonska već niz godina bilježi značajne rezultate u suzbijanju nedozvoljene trgovine duhanom, podsjetivši da je najveća zapljena zabilježena 2020. godine, kada je u suradnji s Carinskom upravom Slavonski Brod zaplijenjeno više od osam tona duhana bez nadzornih markica. Dodao je kako se i u narednim godinama kontinuirano bilježi veći broj kaznenih djela iz ovog područja, uz stalnu i kvalitetnu suradnju s carinskim službama.