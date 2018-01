Tomašević poručio: 'Dobit ćete informacije o čemu smo pričali'

Požeški župan Alojz Tomašević u petak ujutro stigao je u zgradu Vlade na sastanak sa šefom HDZ-a Andrejem Plenkovićem. Nije bio raspoložen za razgovor s novinarima. Nakon gotovo dvosatnog sastanka u Vladi dao je kratku izjavu.

- Kroz dogledno vrijeme dobit ćete informacije o čemu smo razgovarali i koje rješenje smo donijeli - poručio je novinarima požeški župan, javlja N1.

Nije želio komentirati ni optužnicu koju je DORH podigao protiv njega niti otkriti kakva će biti njegova daljnja politička sudbina.

U međuvremenu je iz Vlade izašao i glavni tajnik HDZ-a predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

- Na gospodinu Tomaševiću ja da donese odluku. U ovom trenutku vam neću ništa više reći - kratko je poručio novinarima.

Nije odgovorio što će HDZ poduzeti ako Tomašević ne podnese ostavku.

Tomaševiću postavili ultimatum?

Neslužbeno se doznaje da je Alojz Tomašević na sastanku stavljen pred ultimatum. Ili će u narednih tjedan-dva odstupiti s mjesta župana ili će HDZ naći način da ga smijeni po kratkom postupku. Odluku Tomašević mora donijeti do večeras.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković je u četvrtak, na pitanje o Tomaševiću protiv kojeg je DORH podigao optužnicu zbog nasilja u obitelji i ozljede, rekao kako od njega očekuje da podnese ostavku na svoju dužnost.

- To sam mu rekao i rekao sam to javno. To je i stav stranke i sada kada je pokrenut postupak tu nema nikakve dileme.

Dodao je i da Tomašević ne može ostati župan jer to "nije realno, nije dobro za tu županiju, ni za njega niti za HDZ".