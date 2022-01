Grad Požega svojim građanima će i ove godine dodijeliti javna priznanja - titulu počasnog građanina, nagradu za životno djelo, povelju humanosti, godišnju nagradu i kolektivnu nagradu.

Među nominiranima se našao i nekadašnji direktor požeškog Komunalca, Josip Vitez, poznat po objavi tajno snimljenog razgovora između njega, tadašnjeg požeškog gradonačelnika, Darka Puljašića i njegova zamjenika Marija Pilona o tomu s kojim gradskim tvrtkama Komunalac treba ugovarati određene poslove, piše SB Plus.

Njega su nominirali iz gradskog SDP-a, navodeći da je odbio namještanje poslova, i potpisivanje natječaja na što je bio nagovaran.

- Ovim moralnim činom dokazao je svoje poštenje i nepotkupljivost. Kada je priča izašla u javnost velika većina građana Požege dala mu je podršku. Vitez je podnio svoju žrtvu te je time dao svoj doprinos da društvo i Požega krenu u boljem smjeru - naveli su.

No, Vitez je pak nominaciju odbio i to zbog sudskog spora koji još traje s gradom.

- Ovom izjavom potvrđujem da nisam suglasan s prijedlogom dostavljenim Savjetu za zaslužne građane i javna priznanja kojim sam predložen za nagradu Grada Požege i to kao osoba koja se svojim postupkom i žrtvom dala doprinos u zaštiti njezinih građana. Naime, kako u ovom trenutku još uvijek vodim sudski spor s tvrtkom Komunalac Požega d.o.o., o nezakonitom otkazu ugovora, a čiji sam zaposlenik bio do 23. prosinca 2020. godine, unatoč činjenici da se isti mogao okončati ponuđenim dogovorom s moje strane, smatram ovu kandidaturu i eventualnu nagradu neprihvatljivom. Nesebičan čin kojim sam, kao direktor gradske tvrtke, izložio sebe i svoju obitelj kako bih zaštitio građane grada Požege od financijske štete koja im je trebala biti načinjena te isto tako zaštita tvrtke Komunalac Požega d.o.o., a time i neizravno Grada Požege, ostavit će traga u budućnosti te će za dodjelu navedenog priznanja biti još dosta vremena. - poručio je Vitez u svom Očitovanju na prijedlog za nominaciju - napisao je on u svom očitovanju na prijedlog za nominaciju, prenosi SB Plus.