Pozirala za Instagram: Pala s 30-metarske litice i poginula...

Andrea Norton iz Sjedinjenih Američkih Država poginula, pozirajući za fotografiju za Instagram. Inače 20-godišnja studentica Sveučilišta Briar Cliff u Iowi planinarila je na Hawksbill Crag u Arkansasu s grupom svojih kolega.

Tijekom fotografiranja, djevojka se okliznula s ograde i pala s litice visoke oko 30 metara. Lokalni šerif Glenn Wheeler za britanski The Sun je izjavio kako je u posljednjih nekoliko godina na tom mjestu stradalo nekoliko ljudi, piše britanski The Sun.

Glasnogovornik Sveučilišta na kojem je Norton studirala u dirljivom je priopćenju istaknuo da je Andrea bila uzorna studentica, članica studentske odbojkaške ekipe te da je pjevala u zboru.

'Bila je marljiva studentica zaštite okoliša i sportašica. U svemu što je radila bila je u skladu s vrijednostima Sveučilišta. Bila je važan član naše zajednice i nedostajat će svima koji su je poznavali'.

Tragična pogibija Andree Norton dogodila se samo nekoliko dana nakon što je Sydney Paige Monfries (22) poginula u padu sa zvonika, iz istog razloga - fotografiranje za Instagram.

* Fordham University student dies after falling from campus clock tower NBC News * Fordham University senior, 22, dies after she fell from campus bell tower Fox News * Sydney Paige Monfries identified as Fordham University student who fell from bell… https://t.co/uhrdntC1J0