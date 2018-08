Pozitivna priča iz Hrvatske - je li to moguće?

Čitajući novinske članke i gledajući TV reportaže čovjek bi pomislio da se u Hrvatskoj događa malo toga pozitivnoga jer broj negativnih vijesti daleko premašuje onaj pozitivnih. Stoga, za promjenu i osvježenje, evo jedne dobre vijesti – i tjestenina napravljena u Hrvatskoj može biti prepoznata po svojoj kvaliteti i više se nego uspješno nositi s onom inozemnom, ponajviše talijanskom koju nam trgovački lanci uporno nameću na svojim policama.

Foto: Marodi Marodi, najveći domaći proizvođač premium suhe tjestenine, ne samo da proizvodi istu iz visokokvalitetne durum (tvrde) pšenice, koja sadrži 30-50% više bjelančevina od obične (meke) pšenice, već je nakon miješanja i oblikovanja suši vrlo postupno, od 10 do 20 sati, na temperaturama do 60°C. Standardna industrijska tjestenina koju ćete najčešće zateći na policama u trgovinama suši se vrlo brzo, u roku od 2 do 3 sata na temperaturama iznad 90, pa čak i iznad 100°C. Kao što je duže sušenje odlika premium pršuta, tako je ono odlika premium tjestenine jer bolje zadržava njezine hranjive vrijednosti, prirodan izgled, boju, miris, punoću teksture i okusa, a također je čini i lakše probavljivom (nekima standardna industrijska tjestenina teško 'pada' na želudac). Kod premium tjestenine isključivi je naglasak na kvaliteti, za razliku od standardne industrijske tjestenine kod koje brzina donosi uštede u proizvodnji.

Kako bi sve bilo maksimalno kvalitetno, u proizvodnji tjestenine s jajima, Marodi koristi isključivo svježa, višestruko provjerena i pasterizirana jaja (ne jaja u prahu), i to u velikim količinama -- cca jedan par jaja na svako 400g pakiranje, a što odgovara udjelu od 20% jaja. Jaja povećavaju hranjivu vrijednost tjestenine (udio i biološku vrijednost bjelančevina, esencijalnih aminokiselina, vitamina) te je čine gurmanski boljom dajući joj dodatnu punoću teksture i okusa.

Za oblike tjestenine posvećene umacima, Marodi u proizvodnji koristi brončanu trafilu (specijalni alat za oblikovanje tjestenine) koji čini površinu tjestenine hrapavijom tako da bolje 'hvata' umak, za razliku od glađe (i time sjajnije) površine s koje umak lakše klizi. Najnoviji Marodi 'hvatači umaka' su Gran Fusilli u čijim velikim viticama ima pregršt mjesta za vama omiljeni umak.

Foto: Marodi Konačno, ni u jednoj Marodi tjestenini nećete naći aditiva, umjetnih boja ili konzervansa.

Sve gore pobrojano čini Marodi tjesteninu omiljenim izborom hrvatskih potrošača koji su je svojim povjerenjem i kupnjom učinili vodećom domaćom premium tjesteninom.

I za kraj ove uspješne hrvatske priče dovoljno je reći: Marodi tjestenina. I dovoljno.

Tema: Promo sadržaj