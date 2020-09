Pozitivno je 261 dijete, 2042 ih je u samoizolaciji, sedam škola provodi nastavu na daljinu

Prema podacima Ministarstva od petka, u samoizolaciji je i 111 prosvjetnih radnika, 34 je pozitivno na koronavirus. 91,38% škola je u A modelu. U Velikoj Britaniji istražuju kako se virus prenosi među učenicima

<p>Nakon tjedan dana nastave pod epidemiološkim mjerama i više od pola godina otkako je <strong>Svjetska zdravstvena organizacija</strong> proglasila pandemiju COVID-19, brojke pokazuju kako virus polako, ali sigurno ulazi i u škole.</p><p><strong>No kako ističu stručnjaci </strong>za fizičko i mentalno zdravlje djece, za mlade je izuzetno važno da se druže, ostvaruju socijalne kontakte, to koliko je god moguće, idu u redovnu školu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako izgleda nova školska godina?</strong></p><p>- Naša je obveza da djeci osiguramo sigurne škole i normalno obrazovanje. Ako to ne napravimo, sigurno će biti posljedica po njih. Oni moraju u školi ne samo obrazovati se i odgajati nego je važan i socijalni ambijent, odnosno da se međusobno igraju. Moraju se poduzeti sve mjere kako se virus ne bi širio u školama - kazao je u petak znanstvenik <strong>Ivan Đikić</strong> u Vukovaru, gdje je držao predavanje na manifestaciji "Znanost za mlade". Kako je istaknuo ovaj međunarodno priznati znanstvenik, mladi se ne trebaju bojati koronavirusa.</p><p>- Znanjem i znanosti omogućili smo da se virus može detektirati i liječiti, a pravilnim načinom i kontrolirati. Sve to omogućuje normalan život, boravak u školama za djecu i normalne aktivnosti u gospodarstvu - istaknuo je.</p><h2>Ograničenja i (pre)stroga pravila?</h2><p>Ipak, kako u Hrvatskoj, tako i u većini zemalja svijeta, s velikom pozornošću i oprezom pristupa se organizaciji nastave kako bi se spriječilo još veće širenje nepredvidljivog koronavirusa. Mnoge od tih mjera, nažalost, suočile su djecu s brojnim ograničenjima, (pre)strogim pravilima i oprezom koji odudara od poimanja zdravog i bezbrižnog odrastanja. U svakoj zajednici obrazovni se sustav pokušava čim više prilagoditi uvjetima koje diktira zdravstvena situacija, nerijetko i politika, a analiza agencije <a href="https://apnews.com/9acd2a3f7af12421a4f39572afe5baac">Associated Press</a> iz kolovoza pokazuje kako je neodvojiv utjecaj zajednice na situaciju u školama.</p><p><strong>Je li sigurno otvoriti škole tijekom pandemije?</strong></p><p>To ovisi o tome koliko je infekcija COVID-19 raširena u zajednici, te koje zaštitne mjere škola poduzima, piše AP. U područjima gdje se virus loše kontrolira, javnozdravstveni stručnjaci kažu kako je riskantno držati nastavu licem u lice.</p><p>Tako gdje je prema priznatim kriterijima procjena da je virus pod kontrolom, stručnjaci i dalje savjetuju da škole poduzimaju zaštitne mjere kako bi se umanjio rizik od širenja zaraze. </p><p>Istraživanja zasad pokazuju kako mala djeca nisu veliki prenositelji virusa, no djeca starija od deset godina mnogo lakše prenose virus na odrasle. No iako djeca u većini slučajeva rjeđe obolijevaju, te lakše podnose bolest, već je bilo vrlo teških, pa i smrtnih slučajeva i kod mladih.</p><p>Osim toga, baš zato što djeca često imaju tek manje simptome, ili ih nemaju uopće, treba uzeti u obzir da mogu biti prenositelji, a da ni ne znaju da su bolesni. To može biti opasno za njihove školske kolege, ili ugrožene ukućane, piše AP.</p><p>Zbog toga je važno držati se propisanih mjera u školama koje uključuju i maske, te ograničavanje miješanja i kretanja za djecu. Predlaže se razdvajanje klupa, a u američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti savjetuju otkazivanje priredbi i drugih okupljanja, kao i zatvaranje kantina. </p><h2>Istraživanje: Kako učenici prenose virus</h2><p>Većinu tih mjera primijenili su i u hrvatskim školama, no i sad se pokazalo da je borba s novom bolešću učinkovitija u zemljama u kojima je sustav javne skrbi, zdravstva i obrazovanja posložen i dobro financiran, a standard i stupanj obrazovanja općenito bolji.</p><p>Istraživanja, pak, idu dalje, pa je na Sveučilištu u Bristolu u Velikoj Britaniji pokrenuto veliko istraživanje o širenju koronavirusa u školama. Istraživanje je usmjereno na to da pokaže kako točno učenici prenose virus, bez obzira na to imaju li simptome ili ne, piše <a href="https://www.bbc.com/news/education-54116927">BBC</a>. Očekuju da će dobiti informacije o tome kako suzbijati infekcije čim se pojave, bez potrebe zatvaranja škola. Kao i u Hrvatskoj, i u Velikoj Britaniji trenutno primjenjuju mjere samoizolacije cijelih grupa učenika i nastavnika, kao i zatvaranje škola zbog dezinfekcije,</p><p>- Glavni cilj studije je shvatiti kako se infekcija širi, stoga se bavimo smišljanjem načina da se zaraza uočava rano, što će pomoći da škole ostaju otvorene - kazala je epidemiologinja prof. Caroline Relton, voditeljica istraživanja u kojem će se tijekom šest mjeseci uzimati uzorci sline 4000 učenika i 1000 zaposlenih u školama.</p>