Poziv na genocid. Američki senator: Palestince prvo treba uništiti prije nego unište vas

Američki kongresnik Randy Fine, bliski saveznik predsjednika Donalda Trumpa, izazvao je zgražanje javnosti izjavom da bi palestinski narod trebalo uništiti, pritom se hvaleći kako se ne boji da će ga proglasiti islamofobom. Njegovi komentari, izrečeni tijekom kongresnog saslušanja, samo su posljednji u nizu kontroverznih i anti-palestinskih istupa.

Kako prenosi Al Jazeera, Fineove izjave izazvale su lavinu osuda, a mnogi ih nazivaju otvorenim pozivom na genocid.

Ne bojim se da će me zvati islamofobom

Tijekom saslušanja u utorak, Fine je ponovio mit da je Izraelcima zabranjen ulazak u neka područja na okupiranoj Zapadnoj obali zbog navodnog "aparthejda" koji se provodi protiv njih. U stvarnosti, izraelska vojska, koja kontrolira to područje, postavlja znakove koji upozoravaju doseljenike da ne ulaze u palestinske gradove iz sigurnosnih razloga.

Unatoč tome, naoružani doseljenici, često uz zaštitu izraelskih snaga, redovito upadaju u palestinska sela. Ove godine u takvim je napadima ubijeno najmanje dvoje američkih državljana.

- Kad imate posla sa skupinom ljudi koja neprestano poziva na uništenje države Izrael, kojima su u redu znakovi 'Židovi ne smiju ulaziti', kako s njima postići mir - upitao je Fine Mortona Kleina, predsjednika Cionističke organizacije Amerike.

- Kako s time stvoriti dugoročno rješenje? Ili postoji neki drugi put kojim moramo ići - dodao je.

Klein, koji je i sam poznat po ekstremnim stavovima, odgovorio je da islam treba proći "reformaciju" i prihvatiti "Izrael kao židovsku državu".

- Nitko ne želi o tome govoriti. Boje se da će ih nazvati islamofobima - rekao je Klein.

Fine ga je prekinuo i glasno poručio:

Ja se toga ne bojim.

Republikanski kongresnik iz Floride tada je otišao korak dalje.

- Ne znam kako možete sklopiti mir s onima koji traže vaše uništenje. Mislim da ih prvo trebate uništiti - zaključio je.

Prema definiciji Ujedinjenih naroda, genocid uključuje "djela počinjena s namjerom da se u cijelosti ili djelomično uništi nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina".

Tko je on

Randall Adam Fine, rođen 20. travnja 1974., američki je političar i bivši direktor u industriji kockanja koji od travnja 2025. obnaša dužnost zastupnika u Zastupničkom domu SAD-a za 6. kongresni okrug Floride. Član Republikanske stranke, prethodno je služio u Senatu Floride od 2024. do 2025. te u Zastupničkom domu Floride od 2016. do 2024. Njegov kongresni okrug obuhvaća područje šest okruga, uključujući Daytona Beach. Poznat po svom „oštrom“, konfrontacijskom političkom stilu, Fine je društveni konzervativac i čvrsti saveznik predsjednika Donalda Trumpa. Njegovi ga pristaše smatraju „budućnošću republikanske židovske politike“, dok je istodobno bio optuživan za mnoge izjave okarakterizirane kao antipalestinske, islamofobne i anti-LGBT.