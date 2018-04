'Poziv u pomoć čuli su svi na obali, nisam mogao zatajiti...'

Dražen Slavica, bivši šibensko-kninski vatrogasni zapovjednik, jedini optuženi za stradavanje vatrogasaca na otoku Kornatu, u četvrtak je više od sat vremena iznosio svoju obranu. Vrlo opsežno i detaljno je odgovorio na sve inkriminacije, no nije želio odgovarati na pitanja tužitelja i odvjetnika obitelji stradalih.

Uvodno je rekao kako intervencija na Kornat u startu nije bila zamišljena kao desantiranje, nego prijevoz vatrogasaca na otok. Budući da mu se na teret stavlja da je na gašenje požara poslao maloljetnike i ročnike, Slavica je istaknuo kako je angažiranje sezonskih vatrogasaca u nadležnosti DVD-ova, odnosno svake postrojbe ponaosob. Posebno detaljno Slavica je pojasnio svoja postupanja nakon prvih dojava da su vatrogasci na Kornatu u okruženju, odnosno da ima mrtvih i ranjenih.

– U optužnici stoji da nisam izvijestio Centar 112. Postoji sedam standardnih operativnih postupaka, među ostalim i kako treba postupati županijski vatrogasni zapovjednik i vatrogasni operativni centar. Kod izvanrednih događaja treba obaviti i izvanredno izvješćivanje, a mi smo postupili upravo tako. Kontaktirali smo VOS u Divuljama i ja sam bio u stalnoj komunikaciji s pomoćnikom Glavnog vatrogasnog zapovjednika, Tomislavom Vukom - rekao je Slavica. Dodao je kako je na prvu dojavu u 15.24 tražio da se na Kornat pošalje helikopter te pošalju dodatne vatrogasne snage. Sat vremena kasnije u VOC Šibenik se radio-vezom preko prvog kanala javio Joško Klarić koji je rekao kako treba Hitna pomoć jer ima mrtvih i ranjenih vatrogasaca.

'Poziv za pomoć bio je javan'

– To je radni kanal vatrogasaca i tu poruku mogli su svi čuti na priobalju Šibensko-kninske županije. Bio je to javni poziv u pomoć, tako da ja nisam mogao ništa zatajiti - rekao je Slavica. Dodao je kako je dežurni u VOC-u odmah o svemu obavijestio Divulje, a on Tomislava Vuku. Opovrgnuo je navode iz optužnice da je zabranio podređenima da vijest o stradalima šire dalje.

Na pitanje suca Borisa Radmana je li ikada tijekom njegove obuke ili obuke drugih vatrogasaca čuo da se ne smije gasiti u klancu, Slavica je odgovorio kako nije te kako prema njegovu saznanju takve preporuke nema u hrvatskoj vatrogasnoj literaturi.

Odgovarajući na primjedbu tužitelja kako u nekim segmentima drukčije govori nego u istrazi, Slavica je rekao kako je on samo čovjek na kojega je tragedija stresno djelovala te da je još u istrazi rekao kako će tijekom postupka podrobnije govoriti o svim događanjima.

– Moja obrana potkrijepljena je i materijalnim dokazima, s kojima u trenutku istrage nisam ni raspolagao - rekao je Slavica.

Sudsko vijeće odbilo je nove dokazne prijedloge državnoga odvjetništva te zaključilo dokazni postupak. Suđenje se nastavlja idućega tjedna završnim govorima obrane i tužiteljstva, nakon čega se očekuje objava presude.