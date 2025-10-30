Obavijesti

IMAJU PUMPE U HRVATSKOJ

Poznat kupac koji će kupiti imovinu Lukoila van Rusije

Poznat kupac koji će kupiti imovinu Lukoila van Rusije
Ruski naftni div ima podružnicu i u Hrvatskoj koja je osnovana 2007. godine. Posjeduju 45 benzinskih pumpi diljem Lijepe naše, a prošle godine su zaradili 339 milijuna eura. U 2024. imao je 372 zaposlenika.

Lukoil je objavio da je prihvatio ponudu globalnog trgovca energentima Gunvora za kupnju svoje cjelokupne inozemne imovine. Ovaj potez druge po veličini ruske naftne kompanije izravna je posljedica sankcija koje joj je Washington nametnuo prošlog tjedna, piše Reuters.

Planirana prodaja predstavlja najznačajniji korak koji je do sada poduzela neka ruska tvrtka kao odgovor na zapadne sankcije uvedene zbog rata u Ukrajini, koji je započeo ruskom invazijom 2022. godine.

Lukoil je u priopćenju potvrdio da je prihvatio Gunvorovu ponudu za prodaju tvrtke Lukoil International GmbH, koja upravlja svom inozemnom imovinom naftnog giganta.

"Ključni uvjeti transakcije ranije su dogovoreni između stranaka. Sa svoje strane, (Lukoil) je prihvatio ponudu, obvezavši se da neće pregovarati s drugim potencijalnim kupcima", poručili su iz Lukoila.

Iz Gunvora, čiji većinski vlasnik je švedski milijarder Torbjörn Törnqvist, također su potvrdili da su u pregovorima s Lukoilom o mogućoj akviziciji.

Američko ministarstvo financija izdalo je dozvolu kojom se kompanijama daje rok do 21. studenog za dovršetak svih transakcija s Lukoilom i Rosneftom, još jednom ruskom energetskom tvrtkom obuhvaćenom novim krugom sankcija.

 - Ako bude potrebno, stranke planiraju podnijeti zahtjev za produljenje postojeće dozvole - navodi Lukoil. Dodaju kako cijeli dogovor ovisi o odobrenju Ureda za kontrolu inozemne imovine američkog Ministarstva financija.

Hrvatska

Tko je kupac

Gunvor Group Ltd je multinacionalna tvrtka za trgovinu energetskim robama registrirana na Cipru, s glavnim trgovačkim uredom u Ženevi, Švicarska. Gunvor ima i trgovačke urede u Singapuru, Houstonu, Stamfordu, Londonu, Calgaryju i Dubaiju, uz mrežu predstavništava diljem svijeta. Tvrtka posluje u području trgovine, transporta, skladištenja i optimizacije nafte i drugih energetskih proizvoda, a također ulaže u naftne terminale i lučke objekte. 

Njene aktivnosti obuhvaćaju nabavu sirove nafte i naftnih derivata uzvodno te njihovu isporuku na tržište putem naftovoda i tankera. Gunvor ima zasebnu tvrtku, Nyera, osnovanu 2021. godine radi ulaganja u obnovljive izvore energije. Njome upravlja direktor za energetsku tranziciju Fredrik Tornqvist.

