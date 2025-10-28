Ruski div koji ima 45 pumpi u Hrvatskoj rasprodaje imovinu

Ruski naftni div Lukoil objavio je da prodaje svoje međunarodne poslovne udjele kao odgovor na sankcije koje je uveo američki predsjednik Donald Trump, a čiji je cilj potaknuti Rusiju da pristane na prekid vatre u ratu protiv Ukrajine, piše ABC News.

Tvrtka je u priopćenju navela da već pregovara s potencijalnim kupcima. Transakcije će se provoditi u okviru prijelaznog razdoblja dopuštenog sankcijama, koje omogućuje poslovanje s Lukoilom do 21. studenoga, a kompanija je poručila da će, ako bude potrebno, zatražiti produljenje roka kako bi dovršila prodaje.

Lukoil ima udjele u projektima nafte i plina u 11 zemalja. Posjeduje rafinerije u Bugarskoj i Rumunjskoj, kao i 45-postotni udio u rafineriji u Nizozemskoj.

U Hrvatskoj imaju 45 benzinskih postaja diljem zemlje. Tvrtka Lukoil Croatia je osnovana 2007. godine.

Trump je 22. listopada objavio nove sankcije protiv Lukoila i Rosnefta, dviju najvećih ruskih naftnih kompanija koje čine otprilike polovicu ruskog izvoza nafte. Prihodi od nafte i plina glavni su izvor državnih prihoda u Rusiji. Američki ministar financija Scott Bessent pozvao je Rusiju da odmah pristane na prekid vatre u Ukrajini.

Sankcije znatno otežavaju Lukoilu i Rosneftu poslovanje izvan Rusije. Osim što američkim tvrtkama zabranjuju poslovanje s njima, sankcije uključuju i mogućnost sekundarnih sankcija za strane banke koje obrađuju njihove transakcije. To znači da će svaka banka koja želi zadržati pristup američkom financijskom sustavu dvaput razmisliti prije nego što posluje s njima.

Rosneft ima udio u rafineriji u Schwedtu u Njemačkoj, ali je njemačka vlada preuzela upravljanje tim udjelom i postrojenje više ne ostvaruje prihode za matičnu kompaniju.