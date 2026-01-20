Opušak cigarete uzrok je požara u obiteljskoj kući u Iloku gdje je poginula žena, izvijestili su iz Policijske uprave vukovarsko- srijemske nakon provedenog očevida
Poznat uzrok požara u Iloku: Opušak cigarete odnio život
„Obavljenim očevidom te provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je do požara došlo djelovanjem toplinske energije opuška cigarete, uslijed čega je 74-godišnjakinja smrtno stradala. U ovom događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela“, izvijestili su iz policije.
O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima nastanka požara dostavlja se izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
Vukovarsko-srijemska policija dojavu o požaru zaprimila je u nedjelju, 18. siječnja nešto poslije 13 sati. Odmah po toj dojavi angažirani su djelatnici JVP Ilok koji su lokalizirali požar, a potom i unutar kuće pronašli tijelo.
