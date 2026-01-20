Obavijesti

OGLASILA SE POLICIJA

Poznat uzrok požara u Iloku: Opušak cigarete odnio život

Poznat uzrok požara u Iloku: Opušak cigarete odnio život
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Opušak cigarete uzrok je požara u obiteljskoj kući u Iloku gdje je poginula žena, izvijestili su iz Policijske uprave vukovarsko- srijemske nakon provedenog očevida

„Obavljenim očevidom te provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je do požara došlo djelovanjem toplinske energije opuška cigarete, uslijed čega je 74-godišnjakinja smrtno stradala. U ovom događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela“, izvijestili su iz policije.

O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima nastanka požara dostavlja se izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Vukovarsko-srijemska policija dojavu o požaru zaprimila je u nedjelju, 18. siječnja nešto poslije 13 sati. Odmah po toj dojavi angažirani su djelatnici JVP Ilok koji su lokalizirali požar, a potom i unutar kuće pronašli tijelo.

