Poznat uzrok požara u Iloku: Opušak cigarete odnio život

„Obavljenim očevidom te provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je do požara došlo djelovanjem toplinske energije opuška cigarete, uslijed čega je 74-godišnjakinja smrtno stradala. U ovom događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela“, izvijestili su iz policije.

O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima nastanka požara dostavlja se izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Vukovarsko-srijemska policija dojavu o požaru zaprimila je u nedjelju, 18. siječnja nešto poslije 13 sati. Odmah po toj dojavi angažirani su djelatnici JVP Ilok koji su lokalizirali požar, a potom i unutar kuće pronašli tijelo.