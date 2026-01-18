Zapalila se obiteljska kuća u Iloku, unutra pronašli tijelo

U požaru u obiteljskoj kući u Iloku jedna je osoba smrtno stradala, izvijestili su u nedjelju iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Kako navode iz policije, dojavu o požaru primili nešto poslije 13 sati.

- Brzo su angažirani djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Ilok koji su lokalizirali požar, a unutar kuće je pronađeno mrtvo tijelo osobe - izvijestili su.

Nakon što se stvore uvjeti na mjestu nesreće, policija će u suradnji s inspektorom zaštite od požara provesti očevid i kriminalističko istraživanje.